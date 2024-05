Da oggi la Festa delle Quarantore. Musica, solidarietà e celebrazioni

Inizia oggi la Festa delle Quarantore che durerà fino a martedì 21 maggio. Un programma di manifestazioni organizzate dal Comitato Festeggiamenti si affiancherà alle celebrazioni religiose e ad altre iniziative a cura della Parrocchia. Nell’occasione il Comitato Festeggiamenti donerà alla comunità un defibrillatore che verrà installato in piazza Giovanni XXIII accanto alla fermata dell’autobus (inaugurazione domenica 19 alle ore 12). Il programma del Comitato prevede tutte le sere, dal 17 al 21, stand gastronomici in piazza a cura dei volontari dell’associazione . Nella prima serata, venerdì 17 alle ore 21, concerto dedicato a Loredana Bertè da parte di una Tribute Band intitolata alla celebre cantante italiana.

Sabato 18, alle ore 21, il gruppo "Game Boy" eseguirà musica degli anni novanta, domenica 19 ancora musica con il Dj Bani. Lunedì 20 uno degli appuntamenti gastronomici più attesi con la "Pizza in piazza" del Comtiato a partire dalle ore 20. La serata sarà allietata dalla musica eseguita dalla Banda Giuseppe Verdi di Fognano. Martedì 21, sempre in orario serale, si terrà la sagra del bombolone organizzata dal Comitato mentre la parte musicale della serata sarà dedicata a un tributo a Claudio Baglioni da parte di una "Tribute Band Attori e Spettatori". Il programma del Comitato ha ricevuto il patrocinio del Comune di Montale. Il programma promosso dalla Propositura di Montale inizia da oggi, 16 maggio, con un’iniziativa di solidarietà, cioè la raccolta di alimenti per la Caritas nei negozi del paese. Sabato 18 maggio, per tutta la giornata, la raccolta di alimenti per la Caritas si terrà presso la Coop di Agliana.

Domani, venerdì 17, alle ore 21, inaugurazione della Mostra del ricamo nel salone parrocchiale che vedrà l’esposizione dei lavori eseguiti da un gruppo che opera da anni nell’ambito della Parrocchia. Domenica 19, festa di Pentecoste, le Sante Messe saranno celebrate alle ore 8, alle ore 9 (all’abbazia), alle 11 e alle 18. Lunedì 20 dalle ore 9 alle ore 17,30 esposizione e adorazione del SS. Sacramento nella chiesa parrocchiale. Alle ore 18 sarà celebrata una Santa Messa per tutti i defunti.

Martedì 21 maggio, giorno conclusivo della Festa, con i negozi e gli uffici del paese chiusi, alle 18,30 è in programma la celebrazione conclusiva della festa che sarà seguita dalla processione per le vie del paese: via Masini, via XX Settembre, via Croce di Vizzano, Via Crispi, via XXV Luglio e Piazza Matteotti.

Giacomo Bini