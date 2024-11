Da Natale a Befana . Un mese di attrazioni per colorare Pescia

PESCIA

Grazie al coordinamento di tutte le associazioni, è stato stilato un calendario di eventi presentato dal vice sindaco Luca Tridente (foto) e le assessore Alina Coraci e Cristiana Inglese. Si inizia domani alle 17: l’Ente Valorizzazione di Pescia e della Valdinievole inaugurerà la mostra Memorie dei Presepi alla chiesa di S.Giuliano; saranno accese filodiffusione e luminaria alla Porta Fiorentina e in Duomo. Domenica tornerà Bancarelle in Piazza, venerdì 6 sarà inaugurato il Presepe al Centro Diurno Il Faro, domenica 8 il Comitato Il Palagio aprirà la Casa di Babbo Natale. Al Vecchio Mercato dei Fiori l’Officina delle Arti presenterà la Via dei Presepi. Giovedì 12, alla Biblioteca dei Ragazzi, Il Grillo Parlante organizzerà “Fili, parole e colori: segnali di pace“.

Sabato 14 nelle due case di riposo suonerà la Filarmonica Gialdino Gialdini. Domenica 15 aprirà la Casa degli Elfi in piazza Matteotti, e gli alunni degli istituti comprensivi presenteranno, al Vecchio Mercato, Canti sotto l’Albero. Domenica 22, a Collodi, Avis e Misericordia daranno vita a La magia del Natale. Per Santo Stefano, edizione speciale di Pescia Antiqua; domenica 29 dicembre si inaugurerà Pellegrini di Speranza, presepe vivente de l’Officina delle Arti. Lunedì 30, a San Quirico, tornerà il Focarone; l’ultimo dell’anno si celebrerà al Vecchio Mercato, con la novità Festina per Bambini e un collegamento con Tokyo, seguito dalla Festa con Ringo dj Tour Concorde. Sabato 4 ecco il Concerto di Capodanno di Quelli con Pescia nel Cuore, domenica 5, in piazza Matteotti, Aspettando la Befana e la Pentolaccia, e alle 17, a Vellano, inizierà Befanando. L’Epifania si aprirà alle 9 con Bancarelle in Piazza, e alle 14 sul lungofiume tornerà il Presepe Vivente. "Abbiamo scommesso sul lavoro di squadra- spiega il vice sindaco Tridente –abbiamo messo insieme un programma ricco che richiamerà molte persone, grazie all’impegno di tante associazioni e alla sinergia con le scuole". La locandina è opera degli studenti dell’indirizzo Grafico del Sismondi Pacinotti; domenica 15 dicembre ci sarà il truck dell’associazione Mai Soli. In occasione del presepe vivente, previsto un servizio navetta dalla stazione. Paolo Biagini, Pinocchio 3000, ha invitato l’amministrazione a replicare questo coordinamento: "metodo faticoso – concorda Inglese –ma che paga. Così vince la comunità, un salto di qualità". Emanuele Cutsodontis