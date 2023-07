Da domani senza treni a Serravalle fino al 3 settembre: Pistoia-Montecatini in bus

La circolazione dei treni fra Pistoia e Montecatini Terme sarà sospesa da domani fino al 3 settembre. E il passaggio a livello di via Animalunga rimarrà chiuso fino alla fine dell’estate del 2024. Questi gli ultimi sviluppi legati al raddoppio ferroviario sulla linea Firenze-Viareggio, che interessa il tratto compreso fra Pistoia e Montecatini. Un cantiere che riguarda anche il territorio di Serravalle e che aveva portato già, lo scorso anno, Rete Ferroviaria Italiana a chiedere al Comune la chiusura temporanea del passaggio a livello, con il conseguente transito pedonale e veicolare lungo via del Granaio. Un aspetto che è stato più volte oggetto di discussione. Proprio di recente, Serravalle Civica ha sollecitato Rfi a rispondere sui tempi previsti per la fine dei lavori sulla galleria.

Il sospetto che non si tratti di un’operazione ai titoli di coda è stato poi rafforzato dalla nota dello scorso 11 luglio delle Ferrovie al Comune: si chiedeva una proroga fino al 30 settembre del 2024 del precedente decreto di chiusura del passaggio, per definire i dettagli di compatibilità delle opere idrauliche e la nuova viabilità, con l’eventuale futuro ampliamento dell’autostrada A11. Una richiesta che l’ente ha accolto e che fa il paio con un’altra interruzione resa nota da Rfi a maggio: da domani e fino al 3 settembre prossimo, la linea ferroviaria Pistoia- Montecatini sarà interrotta per consentire lo svolgimento delle operazioni di raddoppio. Il servizio sarà garantito da autobus sostitutivi.

"Un intervento sul quale, personalmente, nutro qualche dubbio. Soprattutto perché non sappiamo, a quanto mi risulta, come il progetto si svilupperà effettivamente dopo Montecatini – ha commentato il vicesindaco Federico Gorbi –. Posso quindi comprendere il disagio di chi vive la zona. Ma si tratta di un’opera strategica, sulla quale la Regione punta molto".

