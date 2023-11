Da Conad il sostegno ai centri In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della Violenza contro le Donne, Conad Nord Ovest promuove una campagna di raccolta fondi a favore di D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza. Con l'iniziativa "Aggiungi 1 euro alla tua spesa" i clienti possono contribuire alla causa. Un gesto di solidarietà per sostenere le donne vittime di violenza.