Da Ant e Assipan ecco un paniere "SOSpeso" per gli alluvionati

Un paniere "SOSpeso" per gli alluvionati di Pistoia e Prato: è quello che Fondazione ANT e Assipan Confcommercio hanno voluto dedicare alle popolazioni e alle aziende che hanno patito i devastanti effetti delle esondazioni dello scorso 2 novembre. L’idea si inserisce all’interno del progetto del "Paniere delle Eccellenze", l’appuntamento fisso con le festività natalizie, pensato da Fondazione ANT per celebrare la ricchissima tradizione enogastronomica del territorio e realizzato grazie alla generosità delle aziende locali. Giunto alla sua settima edizione, si propone come un contenitore di prelibatezze agroalimentari (vino, olio, biscotti, miele, marmellate e molto altro ancora) il cui acquisto viene storicamente devoluto alla causa di ANT, impegnata nella lotta ai tumori. Oggi, a questa iniziativa, si affianca dunque quella del paniere sospeso a favore delle popolazioni alluvionate: "Con una donazione minima di 25 euro – spiega il delegato ANT Tiziano Sperandini– sarà possibile acquistarlo. Noi, poi, ci occuperemo di consegnarlo a chi ha più bisogno, direttamente nelle zone colpite. È un piccolo gesto, ma in momenti del genere abbiamo bisogno di ogni sforzo possibile".

Al paniere sospeso contribuiranno, inserendo i loro prodotti, anche i panificatori di Pistoia e Prato: "Molti sono andati sott’acqua – prosegue ANT – ma non hanno voluto rinunciare all’iniziativa. Appena torneranno a pieno regime ci spediranno biscotti e ricciarelli". Entrambi i panieri – quello dedicato alla causa di ANT e quello per gli alluvionati – possono essere prenotati da subito contattando la Fondazione al 345 1562312, oppure recandosi al mercatino di Natale che la delegazione predispone a Prato nel palazzo della provincia dal 7 al 10 dicembre o, ancora, sul sito di Ant. A questa iniziativa solidale se ne somma un’altra, anch’essa ormai storica, legata all’acquisto dei panettoni artigianali realizzati da Assipan Confcommercio di Pistoia e Prato: "La collaborazione con ANT proseguirà da ora fino a Pasqua – commenta il presidente interprovinciale Assipan, Alessandro Cioni – con l’intento di vendere più prodotti possibili per contribuire alla causa benefica della Fondazione".

red.pt