Cykeln 2025: si parte da Pistoia. Presentata la maglia celebrativa

PISTOIAIl 2025 di Cykeln, la popolare società ciclistica (competizioni estreme, scatto fisso, granfondo e mediofondo) e podistica rappresentativa di tutta la Toscana, riparte da Pistoia. Il sodalizio ha scelto la nostra città, ritenuta un’incantevole vetrina. Dopo la presentazione della maglietta celebrativa della Maratona di Firenze all’agenzia SettePuntoQuattro di Pistoia, gli atleti si sono riversati sulle strade e nei sentieri regionali, nazionali e internazionali per una nuova, intensa e appassionante annata di gare. A capitanare la sezione ciclismo Gianluca Scafuro, impegnato a breve nella The Mule Trail Race 2025, una ultracycling in bikepacking in autonomia di 630 chilometri che si svolge nella natura della splendida Costarica (il nostro sarà pure ricevuto dall’ambasciatore italiano). Agli ordini del presidente, il fiorentino Francesco Scafuro, del suo vice, il già rammentato grossetano Gianluca Scafuro, e dei consiglieri Daniele Boccaccini, originario di Viareggio, Giacomo Borghi (Pistoia) e Giacomo Vezzani (Prato), troveremo i seguenti atleti. Per la sezione ciclismo, Daniele Bellini di Carmignano, classe 1994, Giuseppe Brovelli di Prato, del ’91, Luca Caporali di Grosseto, 1988, PierLuigi Carapelli di Prato, 1969, Tommaso Mattei di Monsummano Terme, ’79, Massimo Ovidi di Prato, 1970, Leonardo Piu di Grosseto, ’90, Lenny Valentino Schiaretti di Grosseto, ’79, Andrea Spinelli di Grosseto, 1981, e i già rammentati Giacomo Borghi di Pistoia, 1965, e Gianluca Scafuro di Grosseto, 1980. Oltre agli atleti tesserati, la squadra potrà contare sulle collaborazioni esterne di elementi quali i valdinievolini Stefano e Ilenia Bigozzi ed Edoardo Rasi. Compongono la sezione running, Alessio Angelucci di Firenze, 1983, i citati Borghi, Carapelli e Caporali, Gabriele Bacci di Firenze, ’77, Francesco Banci di Prato, 1979, Alessio Giuffrè di Firenze, 1984, Moreno Marafioti di Firenze, 1977, Alessio Natali di Firenze, 1980, Lisa Rocco di Empoli, ’92, Francesco Terzini di Firenze, 1982, David Malasisi di Ancona, 2001, Marco Marroni di Grosseto, 1974, Vanessa Pucciarelli di Firenze, 1981, Matteo Rossetti di Prato, ’80, e Antonio Staropoli di Vibo Valentia, 2001. Gianluca Barni