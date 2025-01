Cutigliano, si lavora alla frana. Garantita la strada alternativa: "Ma adesso servono risorse"

Frana sulla strada provinciale 37 che collega il paese di Cutigliano con la Statale 12 all’altezza di Casotti. A una settimana dalla chiusura il sindaco, Gabriele Bacci, fa il punto sulla situazione: "i lavori stanno procedendo come da programma, la ditta incaricata non ha rallentato davanti al maltempo di questi giorni e i progressi sul cantiere sono, compatibilmente con le difficoltà, in continuo avanzamento. Nel pomeriggio di ieri il geologo incaricato dal Comune di Abetone Cutigliano, si è recato sul luogo della frana per confrontarsi con la ditta e mantenere vivo e produttivo il rapporto, da parte nostra c’è il massimo sostegno affinché i lavori giungano a termine il più rapidamente possibile ma, soprattutto, in maniera risolutiva rispetto ai bisogni del paese. Bisogna tener conto che si tratta di un intervento in somma urgenza ma da fare tenendo conto che deve essere quanto più possibile risolutivo". Il moderato ottimismo del sindaco prende vigore anche dal buon risultato della soluzione individuata per raggiugere il paese utilizzando via Cantamaggio.

"Con i semafori che regolano il traffico a senso unico alternato abbiamo trovato, sia pur in modo emergenziale, la soluzione per raggiungere e uscire dal paese senza creare troppi problemi al turismo, alle attività e alle persone. Per quanto riguarda le eventuali emergenze sanitarie il passaggio dalla strada provinciale è garantito: le autoambulanze passano sotto il controllo della Polizia Municipale, mentre per quanto riguarda eventuali mezzi troppo ingombranti per passare da via Cantamaggio che non è dotata di una carreggiata abbastanza ampia, rimane la viabilità da Pianosinatico, Rivoreta, Melo, Cutigliano. Anche questi potranno passare, in caso di necessità improcrastinabili; però fino a oggi nessuno ha manifestato esigenze in tal senso". Da quanto risulta il problema nasce da una importante quantità di acqua su cui il paese sembra galleggiare, acqua che quando eccede si riversa in superficie in zone che sono individuate. Può succedere, come nel caso della scorsa settimana, che provochino smottamenti prima che venga posto rimedio. La minoranza consiliare, attraverso il capogruppo, Andrea Tonarelli, si è manifestata a fianco del sindaco per raggiungere quanto più rapidamente possibile la soluzione del problema, anche nella eventuale ricerca di risorse a qualsiasi livello, sia locale che regionale e nazionale. Non c’è una ipotesi sulla data in cui i lavori potrebbero terminare ma, c’è sicuramente la volontà di farlo quanto prima.

Andrea Nannini