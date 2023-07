"Cup", nuovo servizio al via Prenotare visite e prestazioni on line diventa più semplice

Tante, troppe le storie che abbiamo raccontato su queste colonne per dare voce ai lettori. Storie di disservizi, di servizi al rallentatore oppure, più in generale, di difficoltà a utilizzare le piattaforme che dovrebbero essere preziose per prenotare visite sanitarie. Dalle 12 di domani, lunedì 17 luglio, ci sarà un nuovo volto grafico, e di funzionalità, ad accogliere coloro che avranno bisogno del Cup online della Toscana. L’indirizzo rimarrà sempre lo stesso, https:prenota.sanita.toscana.it, ma gli utenti troveranno testi più chiari e semplici e, soprattutto, sarà di maggior impatto ed immediatezza. I cambiamenti, grandi e piccoli, sono stati presentati nei giorni scorsi a Firenze dal Governatore Eugenio Giani con al suo fianco l’assessore regionale alla sanità Simone Bezzini: in testa, sicuramente, l’ottimizzazione della funzione di interrogazione delle agende delle singole Asl, in modo da evitare casi in cui un posto per un esame o una visita c’era ma il sistema non lo vedeva.

Inoltre una speciale funzione permetterà di ricercare appuntamenti multipli, se un paziente deve fare più esami e permettere così di concentrarli in un unico giorno e luogo. Un passo in avanti resosi necessario anche per accrescere l’accesso alle prenotazioni attraverso internet o la app "Toscana Salute" scaricabile sullo smartphone visto che questa tipologia di servizio stenta ancora a decollare.

Secondo i dati forniti a riguardo sulle richieste al Cup, che complessivamente sono state 7,5 milioni nei primi sei mesi del 2023, soltanto il 15,1% è fatto online e appena il 2,4% dall’applicazione. Lo sportello fisico, il servizio telefonico o le farmacie continuano ad essere il canale privilegiato di accesso, con 2700 operatori disponibili nell’arco di dodici ore al giorno per prendere in carico le richieste degli utenti.

"Rendere l’esperienza di prenotazione on line migliore e più semplice incoraggerà la popolazione ad usufruirne in misura maggiore, con la comodità peraltro di poter accedervi in qualsiasi momento della giornata – affermano all’unisono Giani e Bezzini –. Ovvio che il problema delle liste di attesa non si risolve solo attraverso un’iniezione di tecnologia. Il nuovo portale è infatti solo una parte delle azioni intraprese e messe in campo, che va di pari passo alla creazione ad esempio della nuova figura del manager delle prestazioni sanitarie per il governo delle liste di attesa, pensata per intervenire e prendere in carico situazioni dove l’offerta non incontra a sufficienza la domanda, o linee guida più precise sull’appropriatezza delle prescrizioni".

Ci sarà, inoltre, maggior sicurezza per l’accesso visto che si dovranno passare tre fattori: codice fiscale, numero della ricetta elettronica, ultime cifre della propria tessera sanitaria. Inoltre si potrà scegliere, qualora si prenoti per un parente o un conoscente, di farsi inviare l’sms con la conferma della prenotazione ad un numero di cellulare diverso da quello del paziente stesso. Nei prossimi mesi, infine, si potrà prenotare anche senza avere con se la ricetta elettronica ma entrando nel sistema con lo Spid, con la tessera sanitaria o con la carta di identità elettronica accedendo direttamente al proprio cassetto di ricette.

