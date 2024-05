"Cronisti in classe", che festa. Centinaia di studenti nelle sfide. Ecco tutti i premiati del 2024

Mai visti tanti premi come quest’anno per i ragazzi delle scuole medie della provincia che hanno partecipato ieri mattina alla grande festa al teatro Verdi di Montecatini della cerimonia di premiazione del Campionato di Giornalismo de La Nazione, per il progetto Cronisti in classe. Emozionati, colorati, eccitati nella speranza di uscire vincitori, gli oltre 300 ragazzi delle 13 classi di 7 scuole diverse sono saliti sul palco, dove ad attenderli c’erano oltre ai rappresentanti degli sponsor la caposervizio della redazione di Pistoia-Montecatini Valentina Conte. Così, a rullo di tamburi, ha vinto il primo premio de La Nazione dell’edizione 2024 del Campionato di giornalismo la scuola Anna Frank di Pistoia con il lavoro dal titolo "Viaggi per mare e per terra" della classe 2 G seguita dalle professoresse Pierucci e Gesualdi a cui La Nazione ha donato un tablet, e i ragazzi sono stati accolti sul palco dall’assessore all’istruzione del Comune di Montecatini Federica Rastelli. A seguire, al secondo meritatissimo posto, premiato con un tablet dall’assessore alla cultura del Comune di Pistoia Benedetta Menichelli, si sono posizionati i ragazzi del laboratorio di giornalismo dell’istituto Libero Andreotti seguiti dalla professoressa Anna Casciello con la pagina "Viaggio nella Terra di Mezzo". Peccato per l’assenza degli studenti della classe 2C della scuola Frank di Pistoia seguiti dalla professoressa Serena Manfrida, che però hanno vinto il terzo premio messo a disposizione dal nostro giornale, un e-book, ritirato dal professor Alessandro Righelli per il loro lavoro dal titolo "Bambini e ospedalizzazione". Olio toscano, borracce e ombrelli sono stati donati da Chianti Banca: il direttore Maurizio Farnesi ha premiato il gruppo junior della scuola Mantellate di Pistoia delle professoresse Castellani e Calamai, che ha vinto il podio de La Nazione per la miglior vignetta, per la pagina "La lezione delle partigiane".

A seguire il consigliere generale della Fondazione Caript Stefano Natali ha consegnato il Premio Green La Nazione alla classe 2B della scuola Berni di Lamporecchio seguita dalle professoresse Vincenti, Leone e Montomoli per la pagina "Le api a capo del mondo" e poi ancora Anbi Toscana, rappresentata dall’ingegnere Elisabetta Giusti ha premiato con una gita alla scoperta dei corsi d’acqua e degli impianti del Consorzio di Bonifica la classe 3A seguita dalle professoresse Vezio e Gioitta della scuola Nannini di Quarrata che hanno realizzato la pagina "L’alluvione e la forza di Quarrata". A loro sono andati anche la tavoletta grafica del premio Superclick de La Nazione e la borsa con la cancelleria messa a disposizione da Cispel. La cerimonia è proseguita con il dono di Conad Nord Ovest, consegnato da Maurizio Stefanelli che ha premiato con un buono da 100 euro per materiale didattico la classe 1A della scuola Anna Frank di Pistoia seguita dalle professoresse Trapani, Altamura e Fontani per la pagina "Storie di innovatori sostenibili", che è stata premiata con un notebook, una borsa con cancelleria e delle borracce per l’acqua dal presidente di Alia Lorenzo Perra, che ha concesso lo stesso premio agli studenti seguiti dai professori Daniela Di Pasqua e Salvador Righi della scuola Melani di Montale per la pagina dal titolo "La ricchezza insospettabile di un corso d’acqua: il torrente Agna". Questi hanno vinto anche il premio messo a disposizione da Publiacqua, un buono libri da 250 euro e da Autodemolozioni Dolfi, per la quale Cristian Dolfi ha consegnato un gioco didattico. Giunti alla fine, la consigliera delegata della Regione Toscana Federica Fratoni ha premiato la 3AM della scuola Fermi di Casalguidi seguita dai professori De Santis e Giagnoni con la pagina "Alla scoperta della Linea Gotica". Arianna Fisicaro