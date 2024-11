Crescere insieme alle piante. E’ nato il bosco didattico nella scuola "Ilaria Alpi"

Tiglio, melograno, corbezzolo, nocciolo, sambuco, mirto, rosa canina, alloro, timo serpillo, santoreggia e ginepro. Sono le piante che cresceranno nell’area verde attorno alla scuola "Ilaria Alpi" di Casalguidi, pronta a diventare un laboratorio di biodiversità grazie alla piantumazione di un bosco didattico allestito da Unicoop Firenze nell’ambito delle proposte educative 2024-2025 per le scuole toscane. Il progetto per Casalguidi, conta una trentina di piante ed è stato avviato ufficialmente ieri, alla presenza dei rappresentanti di Unicoop, del dirigente scolastico Alberto Ciampi, della docente referente del progetto Valentina Baroncelli e dell’assessore alla scuola Ilaria Gargini. "Per il quarto anno, riparte il progetto dei boschi didattici che, in queste settimane, ci vede impegnati nelle scuole toscane dove sta prendendo il via la piantagione di nuovi boschi, piccole riserve di biodiversità che arricchiscono la singola scuola e tutta la comunità – ha spiegato Tommaso Perrulli, responsabile delle proposte educative di Unicoop Firenze –. Il progetto dei boschi didattici mette al centro la valorizzazione degli spazi all’aperto attraverso un modello efficace di co-progettazione con le scuole, le pubbliche amministrazioni e le nostre sezioni soci. In ogni bosco didattico mette radici una nuova comunità di alberi e, intorno a questi, una nuova comunità di persone". Un’iniziativa ormai ben radicata a livello regionale e che coinvolge sette province: 58 i boschi didattici realizzati, o in fase di realizzazione, nel triennio 2021-2024. Coinvolge 31 Comuni con la piantumazione di 1500 piante forestali per una superficie totale di 1500 metri quadri di bosco piantato. Le classi delle scuole primarie coinvolte in questo progetto sono state 320 e ogni classe ha poi dedicato almeno dieci ore al bosco didattico. "Siamo felici di partire con il progetto educativo del bosco didattico alla scuola Ilaria Alpi – ha concluso Marco Leporatti, presidente della sezione dei soci Coop di Pistoia –. Insieme agli alunni e agli insegnanti inaugureremo questa nuova zona verde che, piano piano, si svilupperà e crescerà con i ragazzi, accompagnandoli nel loro percorso scolastico. Gli scolari si prenderanno cura di questo nuovo “compagno di giochi“ e toccheranno con mano il tema ambientale".

G.F.