Pistoia, 22 novembre 2021 - Forte incremento di positivi al Covid in provincia di Pistoia, 60 in più rispetto a ieri, raddoppiati in due giorni, a fronte anche di una diminuzione di tamponi effettuati nel fine settimana. Il numero di nuovi casi registrati nel Pistoiese è il più alto registrato tra tutte le province della Toscana, compresa Firenze, che si ferma a 52.

“Sono due giorni che registriamo questa tendenza sul nostro territorio – spiega Anna Maria Celesti, presidente della Società della salute pistoiese – Oggi è la giornata più critica, perché su un numero inferiore a 2.000 tamponi effettuati in tutta l'Asl Toscana centro, nella nostra provincia sono 60 i contagi territoriali, addirittura superiori a quelli di una provincia come Firenze. Credo che sia indispensabile porre l'attenzione, richiamando ciascuno di noi alle regole che ormai dovrebbero essere parte integrante del nostro vivere quotidiano, quindi l'uso della mascherina dove necessita, la detersione delle mani e il distanziamento, oltre naturalmente a vaccinarsi”. Celesti esclude che siano in atto focolai in provincia.

“Nell'arco di due giorni – spiega – non vi sono presupposti neanche statistici per poter definire questo aumento come conseguenza di focolai. Ovviamente il Comune di Pistoia, che ha il maggior numero di abitanti nella provincia, registra un maggior numero di contagi rispetto ad altri territori, ma in realtà, anche oggi i casi sono distribuiti un po' su i tutti i comuni. Quindi, nessun allarmismo, perché sarebbe completamente fuori luogo, ma sicuramente un richiamo all'attenzione, alla responsabilità e al senso civico per ognuno di noi”.

Patrizio Ceccarelli