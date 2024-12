Costruire un presepe dal cuore in riva al lago

Due giorni di festa al lago di Santonuovo sabato 7 e domenica 8 dicembre: l’appuntamento è con "I colori e sapori del Natale", evento promosso dall’associazione "I Colori nel Silenzio" e patrocinata dal Comune di Quarrata, nell’ambito di "Lago di Santonuovo in Arte". Il fine settimana dell’Immacolata vedrà, nello spazio che circonda il lago, tanti eventi per grandi e piccini, che avrà il momento clou domenica dalle 10 alle 17, con l’estemporanea di presepi. Tutti possono partecipare, per creare il presepe più caratteristico, con i materiali e le tecniche preferite. Regolamento e iscrizione http://www.barbarapratesi.it/regolamento.pdf

Le opere saranno poi esposte nella chiesa di San Germano a Santonuovo e il 6 gennaio verranno premiati i più belli dalla giuria artistica e popolare. Sabato 7 dicembre, alle ore 15, laboratorio artistico con l’aiuto di volontari professionisti per realizzare oggetti natalizi insieme a esperti. Rivolto a tutti, dai quattro ai cento anni, sarà l’occasione per condividere l’artigianalità e l’arte in ogni sua forma. L’organizzazione formirà materiali di recupero, ma ciascuno potrà portare anche ciò che la fantasia gli suggerisce per completare i propri lavori. Al termine arriverà Babbo Natale e i bambini potranno consegnare la letterina in una apposita cassetta postale. Per tutto il pomeriggio di sabato e l’intera giornata di domenica saranno presenti stand e bancarelle di prodotti artistici e artigianali, oggetti natalizi, articoli per hobbisti e mercatino di svuota-soffitte. Inoltre, durante il weekend, oltre alla degustazione di prodotti locali sarà possibile partecipare a "Trova il tesoro". Saranno messi in palio numerosi premi. Il ricavato sarà devoluto in parte alle associazioni Aism e "Margherita Silenziosa" e in parte sarà destinato al restauro della Compagnia della Chiesa di San Germano. Per Informazioni e iscrizioni: [email protected]; 348.564 4670 (Barbara).

Anima di tutto è l’artista Barbara Pratesi: "Spero che queste due giornate possano essere per tutti un momento di festa e di gioia. Un’occasione per passare del tempo nella condivisione dell’attesa del Natale, dedicando del tempo ai bambini che sono i protagonisti di questa festa, ma anche a tutte le persone creative che realizzeranno il loro presepe più particolare e più artistico".

Barbara Pratesi recentemente ha raggiunto un altro traguardo importante nella sua vita di artista: è stata inserita nel sessantesimo volume del prestigioso catalogo Cam (Catalogo di arte Mondadori), selezionata dal comitato direttamente, dopo i successi delle ultime esposizioni come quella alla probiennale e quella alla Casa di Dante. Il catalogo è un punto di riferimento per l’arte contemporanea per critici galleristi e addetti ai lavori. Proprio il circolo artistico legato al museo fiorentino ha voluto recentemente inserire Barbara Pratesi, con una sua opera, in una collettiva che verrà inaugurata il 14 dicembre e rimarrà aperta per tutto il periodo delle feste natalizie.

Daniela Gori