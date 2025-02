Corsi di chitarra, canto, musica d’insieme e ballo. Pronto il programma dell’anteprima di primavera

Si scaldano i motori in attesa della nuova edizione del Toscana Django Festival 2025 (2-3-4 maggio), rassegna internazionale di chitarra e musiche migranti nata e sbocciata sulla montagna pistoiese da un’idea del musicista Maurizio Geri. Primo step saranno i corsi, come sempre proposti dalla direzione del festival in versione on line, le cui iscrizioni sono già aperte. Nella proposta figurano corsi di chitarra con Giangiacomo Rosso, corsi di canto con Lorenzo Sansoni, corsi di musica d’insieme con Maurizio Geri e corsi di ballo swing con Rodolfo Banchelli. A maggio gli allievi si incontreranno in presenza con i relativi insegnanti al Circolo l’Unione di Tafoni e prepareranno il saggio conclusivo che si terrà nei giorni del festival. Già definito intanto il programma di questa anteprima primaverile con ospiti di grande interesse. Ci saranno il trio di Massimo Tagliata, straordinario fisarmonicista bolognese accompagnato da Antonio Stragapede (chitarra, mandolino) e Max Turone (contrabbasso), il coro dei Cardellini del Fontanino coi classici della canzone popolare e da osteria, il trio di Giangiacomo Rosso, chitarrista considerato uno dei migliori interpreti italiani del Jazz-manouche e della musica di Django Reinhardt, accompagnato da Mathieu Chatelain alla chitarra e da Pippi Dimonte al contrabbasso. Ultimo giorno di festival il 4 maggio con l’esibizione dei corsisti e a seguire degustazione di prodotti tipici a cura di Accademia degli Infarinati e Slow Food montagna pistoiese. Per iscrizioni e info dettagliate è possibile consultate il sito ufficiale, www.toscanadjangofestival.com.