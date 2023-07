Coppa Diddi, tutte le novità Una festa per la presentazione

Sabato 15, alle 10 in sala consiliare, il Gs Dino Diddi presenta la "75° Coppa Dino Diddi", gara ciclistica categoria allievi fra le più importanti a livello nazionale ed europeo, che si svolgerà domenica 3 settembre con partenza e arrivo ad Agliana attraverso Quarrata, Serravalle pistoiese, Lamporecchio e Vinci. La "Coppa Diddi" è un’eccellenza per Agliana e per tutto il ciclismo. Saranno presenti le rappresentative regionali italiane ed europee. Tantissimi i grandi nomi passati per la Diddi: Gianni Bugno, Vincenzo Nibali, Tadej Pogacar, Elia Viviani, Diego Ulissi, Grega Bole, Filippo Pozzato, Federico Zurlo. Non mancheranno le novità: la 75° Coppa Diddi è dedicata a Fabrizio Fabbri e Vannino, per la prima volta sarà in diretta streaming, con lo speaker Daniel Guidi e ci saranno nuovi traguardi a premi. Sarà istituito il 1° Trofeo Fabrizio Fabbri, dedicato al ciclista professionista originario della Ferruccia di Agliana, che dal 1970 al 1979 fu al servizio di capitani come Felice Gimondi e Francesco Moser e poi importante direttore sportivo di società professionistiche. E ci sarà la "Coppa Vannino", alla memoria di Alessandro Egidio Gori. L’artista Clara Mallegni, madrina della scorsa edizione e console del Touring Club Italiano, realizzerà un bozzetto per una scultura in ricordo di Vannino. "Come ogni anno – spiega Dino Diddi – è fondamentale il sostegno del Comune di Agliana, delle aziende locali e dei nuovi sponsor come Farcom-Farmacie comunali pistoiesi, Tessitura Gbt di Goti & Bacci, che si aggiungono agli altri sponsor storici". La presentazione sarà condotta dal giornalista sportivo Giuseppe Tomei. Poi aperitivo dall’Antica Bottega del Pane di Firenze, abbinato a vini di produttori della Strada del Vino del Montalbano.

Piera Salvi