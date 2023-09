Controllo di vicinato su Whatsapp a San Marcello Piteglio

Furti nelle abitazioni, si muovono i cittadini della zona sul Poggio, nella immediata periferia ovest del paese di Maresca, con una lettera al sindaco di San Marcello Piteglio e al comando della Polizia Municipale.

"Dopo il susseguirsi di diversi furti in abitazioni che si trovano lungo via di Poggiranda – scrivono gli abitanti che hanno firmato la lettera – i residenti stessi di questa via hanno aderito all’idea di formare un gruppo whatsapp per controllare l’area intorno alle proprie abitazioni e segnalare comportamenti sospetti ai residenti e alle forze dell’ordine. Questo per ridurre il verificarsi di reati contro la proprietà e le persone. Pertanto con questa lettera presente i residenti di via di Poggiranda chiedono a codesta amministrazione comunale di poter installare lungo la via una cartellonistica con questa indicazione “Area sottoposta a controllo di vicinato“". Qui la lettera si conclude e seguono le firme degli abitanti.

La zona è stata oggetto di diversi tentativi di effrazione, qualcuno andato a segno, altri invece bloccati sul nascere dalle sirene degli impianti d’allarme. Certamente un senso d’insicurezza serpeggia tra le case della trentina di famiglie che vi abitano, da questo nasce la richiesta, peraltro non nuova, di un maggiore controllo del quale si fanno carico già in prima persona.

Andrea Nannini