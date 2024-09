Decoro e impegno, alleanza Alia-Comune. Il lavoro degli ispettori: “Controlli capillari”

Pistoia, 14 settembre 2024 – Decoro. E’ la parola attorno alla quale ruota l’impegno degli ispettori Ambientali di Alia Multiutility, che lavorano a stretto contatto con il Comune di Pistoia per mantenere il decoro del territorio. I loro compiti comprendono l’informazione della cittadinanza e la comunicazione sulle corrette pratiche di gestione dei rifiuti. Questi ispettori verificano l’aderenza alle normative sui conferimenti, ispezionano sacchi e materiali abbandonati e segnalano alla polizia giudiziaria i casi di abbandono di rifiuti speciali da parte delle attività produttive, comportamenti che possono comportare conseguenze penali. Dall’inizio del mese di settembre, infatti, gli ispettori sono impegnati in attività di sensibilizzazione anche lungo il percorso dell’Ombrone, molto frequentato dai pistoiesi nel periodo estivo. Una passeggiata facilmente percorribile, sia a piedi che in mountain bike, e permette di vedere da vicino e in maniera documentata la flora, la fauna e l’avifauna dei dintorni di Pistoia e di uno dei più importanti corsi d’acqua della provincia; un percorso dove molti cittadini vanno a camminare o correre, ma anche a fare pic-nic.

I quattro ispettori, in servizio a Pistoia, fanno dei veri e propri pattugliamenti a piedi, parlando con le persone e facendo attività di prevenzione supportati dal claim della campagna di comunicazione di Alia “La pulizia delle città dipende dalle azioni di ognuno di noi”. Questa attività di comunicazione e coinvolgimento della cittadinanza nasce in seguito a segnalazioni ricevute da Alia e dall’Amministrazione e controlli lungo il fiume dove sono stati riscontrati abbandoni soprattutto in alcune zone, come il tratto che parte dal ponte di Gello (Via Vecchia Montanina). “In totale sul territorio gestito da Alia abbiamo in azione 42 ispettori ambientali, che svolgono controlli costanti e capillari che contribuiscono a migliorare il sistema di raccolta dei rifiuti – spiega Simone Boschi, direttore dell’area controllo e rendicontazione servizi di Alia –, ma che hanno un ruolo centrale anche sul fronte dell’educazione ambientale. Questa operazione sull’Ombrone rappresenta l’azione che più ci sta a cuore: il momento dell’affiancamento e dell’aiuto nei confronti dei cittadini utenti nell’attuare i giusti conferimenti e nel risolvere problemi quotidiani relativi alle modalità di gestione dei rifiuti”.

“Dopo le segnalazioni di alcuni cittadini e le verifiche effettuate lungo l’Ombrone – ha ricordato l’assessore all’ambiente del Comune di Pistoia, Gabriele Sgueglia – abbiamo deciso di attuare un progetto specifico, dedicato alla tutela e il decoro del sito, che dipendono dalle azioni di ciascuno di noi”. L’importanza del presidio del territorio come deterrente degli abbandoni e dei cattivi comportamenti è evidenziata anche dai dati. Difatti, a fronte di un numero di controlli in crescita, da 3.497 nel primo semestre del 2023 a 3.639 nello stesso periodo del 2024, si registra una piccola, ma incoraggiante diminuzione delle sanzioni, che dalle 260 del primo semestre 2023, passano a 237 del 2024. Importante è la diminuzione del numero di notizie di reato per abbandoni di rifiuti speciali, che dalle 64 segnalazioni del primo trimestre 2023, crolla a 12, nello stesso periodo del 2024, Sono il frutto della guerra al fenomeno messa in atto da Alia e dal Comune.