Contro i tumori pediatrici. Ottomila euro alla ricerca

Da un lato una nuova donazione per la ricerca sui tumori infantili, effettuata di recente tramite il 5x1000. Dall’altro uno spettacolo di beneficenza che servirà a raccogliere ulteriori fondi da devolvere alla causa. Sono le ultime attività dell’associazione "Matilde Capecchi – Margherita Silenziosa", la onlus fondata dai genitori della giovane di Casalguidi scomparsa prematuramente quasi cinque anni fa per tenerne viva la memoria. "Avevamo specificato che le entrate del 5X1000 sarebbero andate alla ricerca sui tumori pediatrici – spiegano – e nei giorni scorsi abbiamo effettuato una donazione di 8mila alla Fondazione Pisana per la Scienza al "Progetto Sarcomi / Cellule Circolanti".

Lo scorso anno, la onlus aveva dato un contributo economico decisivo all’acquisto di un vibratomo da mettere a disposizione del medesimo ente. Ed è già stato ufficializzato il prossimo evento di solidarietà (promosso dal Lions Club Serravalle Pistoiese con il patrocinio del Comune di Serravalle) che avrà luogo il prossimo 2 marzo (ore 21, per la precisione) al Teatro Bolognini di Pistoia: la compagnia teatrale "Un so se mi spiego" porterà in scena lo spettacolo "Metti una sera un ladro...".

La donazione liberale minima richiesta per assistere alla rappresentazione è di 10 euro, con il ricavato che sarà devoluto alla onlus che porta il nome di Matilde. "Siamo pronti a continuare a donare alla ricerca – ha ribadito di recente Bernardo Capecchi, padre di Matilde – la prossima iniziativa di beneficenza riguarderà intanto le uova di Pasqua e le colombe. La gente continua a supportarci e questa fiducia ci rende felici". Matilde Capecchi purtroppo non c’è più, ma il suo ricordo resta e resterà vivissimo.

