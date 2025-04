Contro i comportamenti scorretti. Potenziata l’educativa di strada

L’amministrazione comunale per attenuare il fenomeno di comportamenti scorretti nei giovanissimi, dall’anno scorso ha potenziato il progetto "Educativa di strada", aumentando la frequenza delle iniziative e intercettando un buon numero di adolescenti. Gli operatori vanno nei luoghi frequentati da ragazzi e ragazze, dove si creano assembramenti e dove sono più a rischio, cercando di capire quali sono le loro necessità. Inoltre vengono organizzati eventi dedicati agli adolescenti. Quello che era stato previsto per il 14 aprile al parco Pertini, a causa della pioggia, è stato rinviato a domani, mercoledì 23 aprile, nel pomeriggio, sempre al Pertini.

"Il progetto dell’Educativa di strada va bene – spiega l’assessore alle politiche sociali Greta Avvanzo –, continuano gli incontri settimanali e nell’ultimo periodo c’è stato anche un po’ di ricambio nei frequentatori. Gli adolescenti che sono stati avvicinati e aderiscono al progetto hanno una condotta più educata. La polizia municipale, durante le ore di servizio, pattuglia le zone più sensibili. I giovani frequentatori sono stati individuati e, in alcuni casi, sono state contattate anche le famiglie. Gli adolescenti chiedono spazi dove ritrovarsi, spesso per loro mancano alternative. Per questo – spiega ancora l’assessore – l’amministrazione comunale ha intenzione di rafforzare il progetto dell’Educativa di strada. Stiamo cercando di creare un punto di aggregazione nell’ex edicola di via Giovanni XXIII. Abbiamo partecipato a un bando regionale che potrebbe consentire di avere un contributo per riqualificare l’ex edicola".

L’ex edicola è vicino al parco Pertini, all’angolo tra via Giovanni XXIII e via Provinciale. Recentemente è entrata in possesso dell’amministrazione, con approvazione unanime del consiglio comunale. Per quanto riguarda l’aspetto specifico della sicurezza tra via Livorno e piazza IV Novembre, compreso il vialetto di collegamento pedonale, recentemente il vicesindaco Fabrizio Baroncelli ha informato che in orario notturno l’area è controllata dalle forze dell’ordine.

