Contro gli eventi sismici Ecco oltre 400mila euro per la scuola di Tobbiana

La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per il miglioramento sismico della scuola elementare Atto Vannucci di Tobbiana con una spesa prevista di 416mila euro. Il costo dell’intervento è coperto per 330mila euro da un contributo regionale e per i restanti 86.900 euro dal Comune di Montale che utilizzerà una parte dell’avanzo di amministrazione. Il progetto, elaborato dal responsabile del servizio opere pubbliche del Comune, ingegner Alessandro Adilardi, si basa su un’accurata analisi della condizione strutturale dell’edificio e della sua storia dalla costruzione, databile nel 1948, alle successive trasformazioni avvenute in particolare nel 1963 con una serie di sistemazioni interne e della copertura. Il fabbricato della scuola, posto in una posizione panoramica che si affaccia sulla valle dell’Agna, ha un volume di tremila metri cubi e una superifice coperta di circa 379 metri quadrati suddivisi in due piani. E’ uno degli edifici più rappresentativi della comunità di Tobbiana, che ha sempre manifestato un forte attaccamento alla scuola del paese.

Negli anni passati erano stati compiuti alcuni interventi per eliminare le barriere con la costruzione di un ascensore per superare le scale di accesso dal piano della strada. Il progetto appena approvato mira invece a un rinforzo strutturale che elimini alcuni difetti riscontrati nelle analisi effettuate e migliori le prestazioni in reazione agli eventi sismici. In particolare è previsto un rinforzo di alcune pareti portanti mediante un tessuto di acciaio e basalto, la chiusura di alcune aperture e la sistemazione di alcune parti di muratura portante, la demolizione di alcune porzioni di pareti realizzate in forati e la loro ricostruzione in mattoni pieni. Al livello del solaio e del sottotetto saranno disposti dei tiranti in acciaio e a livello di fondazione si riporterà del terreno in modo da rendere l’edificio fondato tutto alla stessa quota. Ora il Comune potrà procedere con la gara per l’affidamento dei lavori. Intanto è già stata espletata la gara per la direzione dei lavori che è stata aggiudicata allo Studio Associato GSZ di Prato. L’intervento di miglioramento sismico della scuola di Tobbiana segue quello effettuato nella scuola elementare Nerucci di Montale con una spesa di 660mila euro (400mila dalla Regione e 260mila dalla Fondazione Caript).

Giacomo Bini