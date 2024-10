Contributo affitti: scadono le domande

Scade oggi a Monsummano la possibilità di far richiesta del contributo per pagare l’affitto. Intanto l’amministrazione comunale ha stanziato dalle sue casse fondi propri per un totale di 95.000 euro che entro fine anno potrebbero anche sensibilmente aumentare.

"Abbiamo messo a disposizione 80mila euro dalle casse comunali – spiega l’assessore al sociale Roberta D’Oto – da destinare al contributo affitto e altre 15mila per l’emergenza abitativa. A fine anno faremo una ricognizione e se dovessero avanzare altri fondi saranno probabilmente destinati a quelle voci. Sono contenta perché è un risultato che non era affatto scontato. L’anno scorso siamo riusciti a coprire tutte le richieste che ci erano giunte". Le domande di richiesta per il contributo affitti possono essere presentate entro stamani al Comune di Monsummano. I requisiti richiesti per presentare la richiesta sono avere la residenza anagrafica nel Comune di Monsummano Terme nell’alloggio per il quale si richiede il contributo, avere un contratto di locazione regolarmente registrato e in regola con le registrazioni annuali e un’attestazione il cui valore Ise non sia superiore a 32.192,74 euro e il cui valore Isee non sia superiore a 16.500 euro. La domanda potrà essere inviata: tramite posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo [email protected], oppure tramite mail all’indirizzo [email protected] o all’ufficio protocollo del Comune di Monsummano Terme. Serve il modulo di domanda reperibile sul sito istituzionale del Comune o all’Urp e allegare tutti i documenti richiesti. Per info: ufficio servizi sociali al numero 0572/959338.

AF