Contributi per l’estate dei ragazzi e un nuovo incarico per la mensa

Il Comune rende noti due provvedimenti rivolti ai campi estivi e all’affidamento della mensa. "Il 24 Marzo la Giunta ha approvato due provvedimenti che riguardano la parte più giovane della nostra popolazione – si legge in una nota firmata dall’assessore Roberto Rimediotti e la giunta comunale tutta –. Con il primo si è deciso di contribuire economicamente alle spese che sosterranno le famiglie per far partecipare i loro figli alle attività estive sul nostro territorio. Il contributo sarà in parte uguale per tutti (20% della retta) e in parte proporzionale al reddito in base all’Isee. Non sono previste anticipazioni da parte delle famiglie, ma una integrazione da parte del Comune direttamente agli organizzatori che si accrediteranno rispondendo a una manifestazione di interesse che sarà emanata prossimamente. Con il secondo provvedimento si è dato mandato agli uffici di avviare una procedura pubblica per affidare a un soggetto professionale la refezione scolastica, considerando che l’attuale affidamento scade a giugno e non è prorogabile. Si è ritenuto che la scelta di affidare a un unico soggetto qualificato l’intero processo, dal confezionamento dei pasti al trasporto e allo sporzionamento, sia quella più idonea a garantire qualità e sicurezza necessarie per un servizio così delicato. Il servizio attuale (in parte gestito direttamente dal Comune e in parte affidato a soggetti esterni), ha dato buoni risultati ma non è ripetibile, perché non in linea con le normative. Prevederebbe adeguamenti del centro di cottura che richiedono risorse non indifferenti e tempi non compatibili con la necessità di avere il servizio per il prossimo anno scolastico. Le trasformazioni in corso si collocano oltretutto, nel contesto di una importante azione di ammodernamento dei poli scolastici e dei servizi. Fra questi, oltre alla ricostruzione della scuola di Campotizzoro, la realizzazione di un nuovo spazio per la refezione a San Marcello".

Andrea Nannini