Contributi per le aziende in difficoltà

Un aiuto in più per le vittime dell’alluvione, anche per la nostra provincia. Le attività produttive toscane colpite dalla calamità da oggi potranno compilare la domanda di ricognizione e richiesta danni alluvione attraverso una procedura online regionale. Si accede alla procedura su portale della Regione Toscana gestito da "Sviluppo Toscana" che sarà attivo dalle 9 di questa mattina all’indirizzo https:bandi.sviluppo.toscana.itemergenze. La procedura rimarrà aperta fino al 31 dicembre. Gli interessati potranno avere maggiori informazioni direttamente sul sito della Regione Toscana che ha messo in campo il provvedimento: www.regione.toscana.italluvione2023