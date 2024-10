Consorzio di bonifica: vince Masetti. Al voto trionfa la lista di Coldiretti

"Se a metà novembre, la rinnovata assemblea del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno indicherà il mio nome per la presidenza, sarò il presidente di tutti". Parole di Paolo Masetti, geologo, tecnico di Protezione civile ed ex sindaco di Montelupo Fiorentino, comune amministrato per 10 anni, coordinatore della lista "Acqua, agricoltura e ambiente per la resilienza climatica", trionfatrice alle ultime elezioni per il rinnovo dell’assemblea consortile, il più votato tra tutti i candidati. Accanto a lui, nella prima conferenza stampa post elezioni tenuta nei locali di Coldiretti Pistoia, il direttore di Coldiretti Toscana Angelo Corsetti e l’omologo pistoiese Francesco Ciarrocchi.

È stata una vittoria con il 70% delle preferenze, oltre 4.500 voti e 12 eletti all’interno della nuova assemblea, quella di "Acqua, agricoltura e ambiente" sostenuta da Coldiretti. Esce dalle elezioni con certezze rafforzate e rinnovata energia per dare continuità al lavoro e portare avanti i progetti dell’amministrazione uscente. Paolo Masetti, 1.310 preferenze, spiega: "Parliamo di futuro: attraverso gli eletti daremo voce a tutti i territori che saranno puntualmente e adeguatamente rappresentati. Il nostro primo impegno sarà quello di andare sui territori, in particolare quelli che hanno manifestato le ultime criticità, per incontrare i consorziati, valutare insieme priorità e interventi da programmare. Dobbiamo prepararci a una lunga e complessa stagione che ci pone di fronte a scenari nuovi, mai affrontati, a cui il Consorzio, composto da persone capaci e competenti, deve adattarsi per aumentare la resilienza operativa e la capacità di essere presente ed efficiente. I rischi non si possono azzerare, ma ridurre significativamente. Per questo, sono necessarie risorse strutturali importanti e costanti che vanno ben oltre la manutenzione ordinaria". Infine, la proposta della vicepresidenza all’area pistoiese e la priorità: l’arginatura dell’Ombrone pistoiese. Sottolineato che Coldiretti indicherà Masetti alla presidenza ed evidenziata la gioia del presidente della sezione pistoiese, Fabrizio Tesi, all’estero per lavoro, ecco i componenti eletti della lista. Prima sezione: Paolo Masetti, Eleonora Tinarelli, Domenico Murrone e Maurizio Pelosi. Seconda sezione: Paolo Mattioli, Egidio Cappellini, Mirko Cappelli e Paolo Niccolai. Terza sezione: Simone Ferroni, Umberto Borgioli, Antonio Paolieri e Giorgio Prati.

Gianluca Barni