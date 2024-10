Consorzio di bonifica. Soddisfazione di Coldiretti: "La nostra voce in assemblea"

I risultati delle elezioni al consorzio di bonifica 4 Basso Valdarno parlano chiaro. La lista "Acqua, Agricoltura, Ambiente per la resilienza climatica", promossa da Coldiretti Pistoia e Coldiretti Pisa, elegge nella nuova assemblea 14 componenti su 15, con una presenza importante del mondo agricolo, a cominciare da quelli espressi da Coldiretti, ben 12. Fabrizio Tesi, presidente di Coldiretti Pistoia, è molto soddisfatto per il risultato. "Ringraziamo gli elettori che hanno dato fiducia alla nostra lista -commenta – Il nostro impegno ha valorizzato il nostro territorio, che ha caratteristiche che necessitano sempre più attenzione, visto la delicatezza del territorio e l’estensione del reticolo idraulico in Valdinievole. I nostri candidati eletti, agricoltori/custodi del territorio, saranno in grado di dare la giusta attenzione alle opere necessarie, visto il clima cambiato". In totale, sono andati a votare 2.353 soggetto aventi diritto per il rinnovo dell’assemblea del consorzio, che si estende dal pesciatino fino a Pisa, comprendendo dunque tutta la Valdinievole. "Frutto di un ritrovato spirito unitario – commenta Coldiretti -nelle prime due sezioni, quella dei piccoli e dei medi contribuenti, concorreva da sola. Ha vinto anche nella terza sezione, quella dei grandi contribuenti, dove si impone con oltre il 71% delle preferenze: il più votato è risultato Paolo Giorgi, vicepresidente di Coldiretti Pistoia, e allevatore valdinievolino. Nella sezione 1, quella dei piccoli contribuenti, il più votato stato il presidente uscente del consorzio Maurizio Ventavoli, con il 40% delle preferenze". Questi dati accrescono la soddisfazione del presidente Tesi.

"Il risultato di Ventavoli – sottolinea - è la dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto alla guida dell’ente. Siamo orgogliosi della sua capacità, da agricoltore, di tenere insieme le istanze di tutti i consorziati: cittadini, imprese (agricole in primis) e istituzioni, qualità dimostrate sul campo, anche in questa fase di campagna elettorale dove ha fatto da coordinatore della nostra lista". Il presidente di Coldiretti Pistoia fa un "in bocca al lupo alla nuova assemblea del consorzio, che vedrà tra gli altri candidati espressione Coldiretti: Maurizio Ventavoli, Maurizio Procissi, Stefano Fedi, Stefano Pattaro (sezione uno), Marco Pacini, Salvatore Parrillo, Adriano Benedetti e Massimiliano Giannanti (sezione due), Paolo Giorgi, Ulisse Stefanucci, Alessandro Agostini, Alessandro Gronchi (sezione tre)". Il nuovo presidente sarà eletto all’interno dell’assemblea, con 28 membri. I risultati delle elezioni sul sito www.bassovaldarno.it

Da.B.