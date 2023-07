"Il gelato a pranzo? Un errore". Le soluzioni più fresche a tavola, faccia a faccia con la nutrizionista

Pistoia, 9 luglio 2023 – L’estate è arrivata e con essa anche il cibo di stagione per eccellenza…il gelato. Sempre più spesso il gelato sta diventando un pasto sostitutivo del pranzo o della cena, nella maggior parte dei casi per motivi legati al poco tempo da poter dedicare ai pasti o per la necessità di consumare un cibo rinfrescante per contrastare le alte temperature estive. Non sempre ciò che fa risparmiare tempo è però buono per la nostra salute. Abbiamo chiesto il parere della nutrizionista,e docente universitaria pistoiese Emma Balsimelli.

Con la stagione più calda dell’anno spesso in pausa pranzo si è tentati dal prendere un gelato come pasto sostitutivo. È una buona idea?

"Pasteggiare con il gelato è un tipico errore in cui molti tendono a cadere d’estate. Il gelato è un alimento ricchissimo di zuccheri semplici e grassi, non contiene fibre e le proteine sono scarse. Non è perciò una buona idea pasteggiare con il gelato poiché causa pressoché gli stessi problemi di un pranzo a base di sola frutta. E’ invece ottimo come merenda o come sostituto una tantum della frutta".

Come è possibile riconoscere un buon gelato per una merenda gustosa?

"Intanto un gelato di qualità non deve dare sensazione di pienezza. Non deve far venire sete: se si avverte il desiderio di bere qualcosa subito dopo averlo consumato, vuol dire che si trattava molto probabilmente di un gelato preparato con grassi vegetali diversi dalla panna. Come è bene evitare gusti dai colori sgargianti e vivaci, che potrebbero indicare un uso troppo disinvolto di coloranti artificiali. Inoltre non deve sciogliersi troppo in fretta (possibile indicatore di troppi zuccheri presenti nella ricetta), oppure lasciare un gusto burroso, perché potrebbe voler dire che si sono utilizzati grassi idrogenati per confezionarlo".

Se il gelato non è il pasto estivo ideale, cosa consiglia con la bella stagione?

"Via libera a piatti freddi con cereali integrali, come riso integrale, farro, grano saraceno, ai quali è opportuno aggiungere fonti proteiche come tonno, tofu e uova sode. Vanno bene anche le insalate di legumi, i panini integrali da farcire con verdure grigliate e con pochi affettati. Frutta secca da poter alternare alla frutta di stagione. Disco verde anche per il pesce grigliato o affumicato, come sgombro, salmone e verdure sottolio che si possono aggiungere alle insalate tipiche della stagione estiva".

s.f.