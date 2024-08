Conservare la memoria. Bardalone recupera l’archivio . I documenti raccontano la comunità

SAN MARCELLO PITEGLIO

Fra la fine dell’‘800 e l’inizio del ‘900 si consolidò, soprattutto nella nostra Toscana, l’associazionismo spontaneo fra persone con motivazioni condivise: a Bardalone era il 1912 quando fu istituita la Società di Mutuo Soccorso, voluta dagli abitanti per sostenersi a vicenda in ogni necessità. Oggi è l’Unione di Bardalone Aps, che da poco ha festeggiato il centodecimo anniversario e conta oltre 200 associati fra i bardalonesi, e non solo, che amano mantenere attuali i valori che animarono i loro trisavoli affinché il loro impegno, con tutto ciò che ha rappresentato e ancora rappresenta, possa restare patrimonio culturale locale.

La presidente Orietta Peruzzi, nella foto mostra una delle tante pubblicazioni realizzate con Franco Silvestri per valorizzare Bardalone e la montagna: curioso e in linea con le attuali tendenze di cammino, "Le verginine di Bardalone" che traccia un percorso di 8 chilometri nel verde, fra le edicole sacre. Il Consiglio è inoltre composto dal vice Valdemaro Simonini, Rudi Ducci Segretario, Claudio Gualandi Cassiere, i consiglieri Massimo Angelini, Elena Ducci e Ilvo Ducci, che lavorano con l’intento di far sentire le nuove generazioni partecipi di questa bella realtà, rappresentativa di valori culturali, ricreativi, di aggregazione e di aiuto fra e per le famiglie, nonché delle loro stesse radici.

Proprio per questo, tra i tanti progetti dell’Unione, figura il recupero e conservazione (anche con archiviazione digitale) dei documenti di cui dispone, una sorta di anagrafe del luogo con suggestivi pezzi di storia della comunità. Per realizzare i progetti però servono soldi, così l’Associazione è solita rimboccarsi le maniche inventandosi iniziative che sono, allo stesso tempo, promozionali e di raccolta fondi: la prossima è prevista per il fine settimana del 17 e 18 agosto, ricordando i patroni San Paolino e Gioacchino, e seguendo un bel programma.

Sabato 17 in orario 9-19 (allo spazio parcheggio della Associazione) il Mercatino Svuota Soffitte (che prosegue la domenica), con gli stand dell’Unione e di PA Campo Tizzoro, Bardalone, Pontepetri, di Progetto Vanessa (lo sportello di primo ascolto per la violenza alle donne), della Barda Circus e dell’attivissima Viva Vittoria: a seguire, la cena spagnola a 20 euro, nello chalet sede dell’Unione.

Domenica 18, alle 11, Messa nella chiesa del paese. Dalle 16, con un piccolo contributo, cocomero a volontà, conservato fresco nell’acqua della fontana in piazza, proprio come si faceva una volta. Ore 18 tombola (premi totali per 800 euro); alle 20 cena con Slow Food a 25 euro, poi musica fino a mezzanotte con il gruppo Pigia Play. Per le cene occorre prenotarsi entro domani, chiamando il 331 4430231

Alessandra Chirimischi