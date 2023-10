Confcommercio ipertecnologica. E’ tutto pronto per la nuova sede

Nuova sede e nuovi servizi per la Confcommercio della Montagna. L’associazione dei commercianti lascia il centro del paese spostandosi di duecento metri, però in un ambiente molto spazioso, confortevole e in prossimità di un ampio parcheggio, dando vita a uno spazio al servizio della comunità grazie all’investimento di Ascom Servizi. L’inaugurazione è prevista per martedì prossimo, 17 ottobre alle ore 15 e la sede sarà aperta dal lunedì al venerdì.

"Investiamo perché crediamo nello sviluppo del territorio – osserva il presidente Gianluca Spampani –. Un’aula didattica, postazioni dedicate al coworking o allo smart working, device ultratecnologici, visori da realtà aumentata, connessione veloce e materiali sostenibili, sono le caratteristiche principali della nuova sede di Confcommercio a San Marcello Pistoiese, in via Marconi 277". Quello messo a disposizione è uno spazio nuovo e all’avanguardia, al suo interno si trovano locali dotati di strumenti funzionali allo sviluppo del territorio e di tecnologie altamente innovative, come quelle rappresentate dai dispositivi per la fruizione del Metaverso, posizionati all’interno dell’aula didattica.

"Un luogo capace di generare quindi nuova aggregazione – si legge nella nota dell’associazione – sinergie, rapporti. Oltre a prestarsi come punto di riferimento per gli associati Confcommercio, infatti, il nuovo spazio sarà messo al servizio di imprese e cittadini, che potranno usufruirne per incentivare il coworking e le forme di lavoro agile sul territorio montano. Oltre a questo, potrà rivelarsi utile per chi, trascorrendo un periodo in Montagna, necessiti di strumenti innovativi e di una connessione veloce. "Con questo investimento, commenta ancora Spampani – manifestiamo una volontà evidente: puntare sullo sviluppo di un territorio che esprime potenzialità notevoli, ma che necessita al contempo di strumenti adeguati per esploderle. La nostra sfida è quella di facilitare questa dinamica, mettendo a disposizione di tutta l’area montana un luogo fortemente attrattivo per i contenuti che ospita e incentivando i professionisti a trattenersi qui per lavorare. Crediamo che sia un passaggio inevitabile per aumentare la competitività di questi luoghi".

Il direttore di Confcommercio, Tiziano Tempestini: "Con questa nuova sede offriamo servizi e attività destinate a una base associativa ampia, che in Montagna conosce tassi di penetrazione di oltre il 70% delle imprese disponibili. Si tratta quindi di incrementare ulteriormente il confronto tra l’Associazione e queste realtà, continuando a farlo evolvere tramite l’utilizzo di strumenti innovativi".

Andrea Nannini