Condanna in appello per gli ex vertici di Chiantibanca

Ribaltone in appello per gli ex vertici di Chianti Banca, in carica nel periodo 2015-2016, condannati per falso in bilancio. L’ex dg Andrea Bianchi è stato condannato a 1 anno e 8 mesi, 1 anno e 6 mesi all’ex vicepresidente vicario Stefano Mecocci e al presidente del collegio sindacale Enzo Barbucci; 1 anno e 5 mesi all’ex presidente Claudio Corsi. Un anno e 4 mesi ai membri dell’ex cda e del collegio revisori: Aldemaro Becattini, Niccolò Calamai, Andrea Casini, Luigi Ferri, Fabrizio Fusi, Mauro Fusi, Vasco Galgani, Marco Galletti, Carla Lombardi, Claudio Tongiani e Leonardo Viciani.