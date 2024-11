Concorso per celebrare la pace. Coinvolti 350 ragazzi delle medie

Trecentocinquanta studenti delle scuole secondarie di primo grado di Agliana e di Quarrata hanno aderito quest’anno al concorso internazionale "Un poster per la pace", organizzato dal Lions club International e realizzato in ambito locale dal Lions club Quarrata Agliana Pianura Pistoiese. "Pace senza limiti", è il titolo scelto per il concorso internazionale 2024-2025. L’obiettivo è coinvolgere i giovani tra gli 11 e 13 anni affinché esprimano in maniera creativa la loro visione di pace, favorendo la tolleranza e la comprensione tra le diverse culture. Gli elaborati prescelti parteciperanno alla selezione nazionale per poi approdare a quella finale. Il vincitore internazionale riceverà in premio 5.000 dollari e il viaggio per la cerimonia di premiazione, nella sede dell’Onu di New York. Ad Agliana l’istituto comprensivo Bartolomeo Sestini ha partecipato circa 200 studenti, coordinati dalla dirigente scolastica Angela Desideri e dagli insegnanti di artistica Stefano Gambini e Irene Giardina.

Da Quarrata ha partecipato l’istituto comprensivo Bonaccorso da Montemagno per un totale di circa 150 alunni. Qui, si è già svolta la premiazione nell’aula magna, alla presenza della commissione giudicatrice e di Antonio Santinacci e Rocco Perotta, rispettivamente presidente e vicepresidente del Lions club Quarrata Agliana Pianura Pistoiese. La commissione ha nominato vincitore l’alunno Zeno Butini, della classe 3E, per l’originalità, il pregio artistico e la rappresentazione del tema. "La pace che ho rappresentato – ha detto Zeno Butini – va dall’infinito all’infinito, come l’anima di un abbraccio eterno". A breve avverrà anche la premiazione del miglior poster realizzato al comprensivo Sestini di Agliana.

Piera Salvi