Concorso internazionale di danza. Un successo che si rinnova

Trenta scuole di danza, provenienti da tutta l’Italia, hanno partecipato all’undicesima edizione di "Agliana Danza", concorso internazionale di danza classica, neoclassica, moderna e contemporanea, che si è svolto al teatro Il Moderno di Agliana. Performance coreutiche di altissimo livello per questo evento di consolidato successo, promosso dall’associazione culturale Il Moderno con la direzione artistica di Elisabetta Bresci. Un evento con il patrocinio e il sostegno del Comune di Agliana, che ha accolto con piacere la possibilità di contribuire alla mission originaria di valorizzare la danza e creare occasioni di visibilità in ambito nazionale e internazionale ai giovani che, con dedizione e passione, si impegnano in questa disciplina. In giuria, nomi prestigiosi: Luna Ronchi, Kevin Durwael, Simone Lolli, Giancarlo Tarabella, Dorian Grori. Nello staff anche le cosiddette "Felpe rosse", giovani danzatrici e danzatori della scuola di danza Danzarte di Agliana, a cui va un sentito ringraziamento da parte dell’organizzazione. Tantissimi i premiati, qui riportiamo solo i vincitori delle varie sezioni e categorie. Moderno-contemporaneo, sezione solista, categoria baby: Rachele Pessi (10 anni) del Centro studi Armonia danza. Solista categoria juniores Under Moderno: Francesca Assumma (14 anni), Asd Dilettantistica Copacabana. Solista categoria juniores Under Contemporaneo, Ginevra Pugi (14 anni), Scuola di danza Smile Asd. Solista categoria juniores: Bianca Menicucci (15 anni), Centro studi Armonia Danza. Solista categoria seniores: Vitapia Motta. Sezione Passo a due categoria juniores: Desiree Virgone e Noemi Baldi (12 e 13 anni) di Danzarmonia Asd. Sezione Passo a due categoria seniores: Sara Moriani e Nicoletta Martini, di Cora Cbc. Sezione gruppo categoria seniores: Cora Cbc. Questi i vertici della classifica nel classico-neoclassico. Sezione solista categoria baby: Sofia Caligiuri (10 anni), di ConTea Danza by Ritmo del Caribe School Dance. Bruna Magnani (10 anni), Accademia di Danza Domenichino da Piacenza. Solista categoria juniores Under: Ginevra Pugi (14 anni), scuola di danza Smile Asd. Solista categoria juniores: Edoardo Baghino (15 anni). Sezione Passo a due juniores: Brianna Ndreca e Alessia Lori (12 e 11 anni), Ballet Centre. Sezione Passo a due categoria seniores: Eva Ciletta e Maria Vittoria Frediani, Centro Immagine Danza. Infine i vincitori della sezione gruppi. Categoria baby Area Danza Asd, categoria juniores Campidanza, categoria seniores Immagine Danza.

Piera Salvi