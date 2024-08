Conclusi i lavori alla ’Cino’. Il sindaco Tomasi annuncia: "Da settembre tutti in classe"

Proseguono alacremente i lavori nelle scuole del Comune di Pistoia. A partire da settembre la prima grande novità riguarderà le medie Cino da Pistoia (foto in basso a sinistra), che finalmente avranno la nuova sede al posto della vecchia succursale. Lo ha annunciato il sindaco Alessandro Tomasi con un post sui social, sottolineando come, nonostante il mese di agosto, i lavori per restituire plessi efficienti e sicuri alla comunità continuino.

"A settembre apriamo le nuove scuole Cino al posto del vecchio edificio in amianto – spiega Tomasi –. Riapriamo anche le elementari di Ponte alla Pergola dopo la riqualificazione. In corso abbiamo opere per 15 milioni di euro in più di dieci scuole comunali: in centro, nella piana e in montagna. Il prossimo anno – conclude il primo cittadino – la riapertura toccherà alle elementari Frosini, all’asilo l’Aquilone di Bottegone e al Melograno".

Sarà invece un edificio in via Gonfiantini (foto in basso a destra) ad ospitare delle classi dell’Itts Fedi-Fermi, durante i lavori di messa in sicurezza nella sede dell’istituto superiore partiti a seguito dei fondi Pnrr assegnati alla Provincia. L’atto è stato presentato all’assemblea dall’assessore all’Urbanistica Leonardo Cialdi. L’immobile di via dei Gonfiantini era stato individuato dalla Provincia attraverso la pubblicazione di un bando finalizzato alla ricerca di locali, anche di proprietà privata, da destinarsi a scuole secondarie di II grado (superiori) nel territorio del Comune di Pistoia, e al quale ha riposto soltanto la proprietà dell’edificio in questione. Per consentire l’uso temporaneo e l’esecuzione di eventuali interventi di adeguamento che si rendano necessari, il Comune firmerà con la proprietà un’apposita convenzione.

"Il passaggio di alcune classi e laboratori nell’edificio di via Gonfiantini – aveva detto il vicepresidente della Provincia con delega all’edilizia scolastica Gabriele Giacomelli – sarà formalizzato a settembre, dopo i lavori necessari per adattare lo stabile a funzione scolastica. Quando avrà tutte le caratteristiche richieste conformi a ospitare i ragazzi allora sarà formalizzata la convenzione per 6 anni. I lavori (già partiti, nda), sono a carico della proprietà, mentre la Provincia pagherà l’affitto". L’edificio di via Gonfiantini ospiterà quattro aule e due laboratori necessari alla presenza di circa 80 studenti.

