Concerto gospel di Eric Waddel al teatro Moderno di Agliana

Domenica 22 dicembre, ore 21, al teatro Moderno di Agliana concerto gospel con Eric Waddel&The Abundant Life Singers, che viene proposto nell’ambito del Toscana Gospel Festival e come anteprima alla stagione teatrale. L’anteprima all’insegna del gospel, affidata a Eric Waddel & The Abundant Life Singers, è fuori abbonamento: costo del biglietto intero 11 euro, ridotto 8 euro (solo per gli abbonati alla stagione di prosa). Eric Waddel & The Abundant Life Singers è uno dei cori gospel più rinomati di Baltimora (Maryland) e riunisce vocalisti sotto la guida di Eric Waddel, che ispira la formazione a raggiungere livelli di perfezione vocale. Celebrato anche in Italia, con otto anni di straordinari tour e quasi duecento concerti nei maggiori teatri, il coro gospel continua a portare il proprio messaggio in tutto il mondo, raccogliendo ovazioni sia del pubblico che della critica. La stagione di prosa al Moderno è organizzata da Fondazione Toscana spettacolo e comune di Agliana. Concluso il periodo per le riconferme degli abbonamenti, è partita la campagna per sottoscrivere i nuovi abbonamenti che si concluderà il 16 gennaio 2025. La biglietteria del teatro è aperta il giovedì e venerdì dalle 15.30 alle 18 e il sabato dalle 10 alle 12, telefono 0574.673887, email [email protected]. Il costo dei biglietti per la stagione in abbonamento è invariato rispetto all’anno scorso: posto unico intero 14 euro, ridotto 11 euro, abbonamento a sei spettacoli intero 65 euro, ridotto 60 euro. Il sipario della stagione si alzerà giovedì 16 gennaio (ore 21) con Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta protagonisti di "Ti sposo ma non troppo" testo e regia di Gabriele Pignotta. Si tratta di un testo che mescola con abilità la leggerezza della commedia con un ‘mood’ romantico. I quattro protagonisti hanno più di quarant’anni e una situazione sentimentale precaria. Lo spettacolo successivo andrà in scena per celebrare il "Giorno della Memoria": domenica 2 febbraio (ore 17) e lunedì 3 febbraio (ore 10.30 in matinée per le scuole superiori). Lo spettacolo scelto per celebrare il "Giorno della Memoria" è "Dov’è finito lo zio Coso" con Gianni Poliziani e Alessandro Waldergan, tratto dal romanzo "Lo zio Coso" di Alessandro Schwed, adattamento teatrale e regia di Manfredi Rutelli. La stagione prosegue fino al 21 marzo.

Piera Salvi