Commosso addio a “Bibi“ Il "re" di stucchi e vernici La comunità piange Grani

Il paese di Serravalle, ma anche la città di Pistoia e anche il Santonuovo, dove era nato, perdono un altro pezzo di storia imprenditoriale con la morte, avvenuta ieri pomeriggio, nella sua casa di via Europa, di Giacomo Grani. Era nato il 2 aprile del 1936. E tanti, in queste ore, si sono stretti idealmente attorno alla famiglia, porgendo condoglianze, affetto e vicinanza. In ambito professionale, Grani si è distinto fra gli imprenditori attivi nel settore dell’edilizia e delle vernici. Il lavoro di una vita, visto che solo un paio d’anni fa aveva deciso di ritirarsi dagli affari, dopo aver ceduto l’azienda ai figli Federico e Caterina Grani e al genero Giuseppe L’Abbate. Si tratta dell’attuale "Color Lab", che si trova a Pistoia, nella zona industriale di Sant’Agostino. Ma "Bibi", questo il soprannome con cui era conosciuto, era legatissimo al suo paese: lo dimostra anche il fatto che nel 2020, insieme a L’Abbate, decise di aprire proprio a Serravalle (a Masotti, per la precisione) un piccolo "laboratorio" del colore. Una carriera lavorativa, la sua, iniziata alla fine degli anni ‘50 come stucchinaio, ovvero da venditore ambulante di figurine di stucco e gesso. Negli anni successivi era poi riuscito ad aprire una propria attività (coinvolgendo in un secondo momento anche i figli) e a farla crescere a cavallo fra gli anni ‘80 e gli anni ‘90, fino a diventare uno dei riferimenti per l’edilizia. Un percorso che prosegue ancora oggi e che con tutta probabilità proseguirà ulteriormente, nel suo ricordo. Il funerale sarà a cura della Misericordia di Pistoia e la messa sarà celebrata domattina, alle 9, nella chiesa di Casalguidi. Fra i numerosi cittadini che hanno espresso il proprio cordoglio, c’è anche l’assessore alla cultura del Comune di Serravalle, Ilaria Gargini: "Era un grande amico di mio padre. Una persona che ha vissuto a Santonuovo, ma che ha solide radici a Casalguidi, dove si terrà il funerale. Sono amica di sua figlia e dei suoi figli in generale, la sua è una famiglia molto conosciuta in paese. Personalmente, lo ricordo come un uomo simpatico, intraprendente: un imprenditore moderno, che ha saputo arricchire il suo lavoro da tutti i punti di vista. Si tratta di una perdita importante, sul piano imprenditoriale. Ma soprattutto sul piano umano, per i familiari e per il paese".

Giovanni Fiorentino