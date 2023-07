Comici, è la rivincita dei toscani Simone Gai stasera a tutto show

Segni particolari toscanacci, veraci, diretti e a tratti pure un po’ sconvenienti. Sarà per questo che, a guardarsi intorno mentre si fa zapping, vien naturale chiedersi: ma che fine hanno fatto i toscani? Parte da qui la riflessione che ha condotto infine alla produzione dello spettacolo "Volevo fare il comico" scritto da Simone Gai e ospitato stasera (ore 21.30) nell’anfiteatro di Villa Stonorov nell’ambito della rassegna "Notti di stelle 2023", arricchito dalla partecipazione di Serena Nacci e de l’Orkestraccia di Elio Capecchi. Dopo aver vissuto il ‘boom’ tra la fine dei ‘90 e gli inizi del 2000 tra Benigni, Nuti e la banda di Aria Fresca con Carlo Conti e compagnia, verso i comici di casa nostra sembra oggi esserci un po’ di ‘stanchezza’.

"Più che scomparsi - sottolinea l’autore Simone Gai - i comici toscani subiscono la modernità della nuova comunicazione social, ma anche l’eccessivo politicamente corretto che non ci fa andare aldilà della Maremma. È noto ormai che il mondo dello spettacolo sia ‘romanocentrico’, serie Tv, cinema e social preferiscono il ‘daje’ alla ‘c’ strascicata, però come sempre è una ruota che gira. E presto tornerà anche il momento dei toscani". "Volevo fare il comico" vuole essere un omaggio ai grandi padri della comicità toscana amalgamati alla musica dell’Orkestraccia; una narrazione che parte dalle esperienze dello stesso autore che ricerca nella sua prima vocazione, quella per la comicità, il contatto con quella forma di spettacolo che sembra scomparsa, e nello stesso tempo prova a darle un volto nuovo, più moderno. Durante la serata verranno riproposti alcuni dei monologhi più famosi dei comici toscani, quale "atto d’amore verso il sarcasmo e la risata amara toscana, che abbiamo imparato ad apprezzare da ‘Amici miei’ in poi".

Simone Gai è volto noto di Tvl, per il quale scrive format già dal 2010. Formatosi presso la scuola Bottega Finzioni di Bologna, oltre che autore si è sempre destreggiato anche nei campi artistici del teatro comico, cabaret e stand up comedy. Tra i recenti lavori il podcast "Fallimenti fantastici e dove affrontarli" dove narra le storie di personaggi che del fallimento hanno tratto la forza di rimettersi in gioco, i format televisivi "Under30" e "Resistenti", sempre per Tvl che gli sono valsi il premio "Fatto in Toscana" del Corecom nel 2020 e 2021. A fine 2022 il nuovo format per Tvl, "Di tutto un pop". L’evento è organizzato da Aido Pistoia, con Nadia Meli. Ingressi a offerta per Aido (da 15 euro). Info: 0573.477423.

linda meoni