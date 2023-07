Come cambiano i parcheggi nella ztl Sosta consentita solo dove indicato

PISTOIA

È entrata in vigore dal primo luglio la nuova regolamentazione della ztl del centro storico. La disciplina era stata approvata ad aprile dalla giunta guidata dal sindaco Alessandro Tomasi e adesso si è fatta concreta. E tangibile anche dalla nuova cartellonistica stradale verticale che, differentemente da prima, indica dove è possibile parcheggiare. Al momento c’è invece ancora da attendere il via libera ministeriale per l’installazione dei nuovi varchi elettronici, in aggiunta agli esistenti, per controllare gli accessi nell’area centrale e cercare di blindare così il cuore della città con il doppio obiettivo di limitare l’ingresso dei mezzi non autorizzati e di liberare posti auto per gli aventi diritto muniti di permesso.

La nuova disciplina vieta inoltre lo scarico e carico, e dunque la fermata, in piazza Duomo e nell’area della chiesa di San Giovanni Fuorcivitas per le attività e i residenti, con l’intento di liberare dalle auto i monumenti storici. La nuova ztl del centro storico si divide in ztl interna, esterna, Sala, Duomo e prevede via degli Orafi come area pedonale urbana. L’elenco dettagliato delle strade che rientrano nelle varie categorie è consultabile sul sito del comune di Pistoia. Nella ztl Esterna l’accesso ai residenti è consentito sempre (0-24), così come la fermata per scarico e carico. La sosta è autorizzata negli spazi individuati dalla segnaletica verticale: in assenza di questi, non sarà possibile parcheggiare i veicoli. Tra gli autorizzati ci sono, oltre ai residenti, i mezzi utilizzati per servizi di pubblica utilità (come servizio sanitario nazionale, attività di giustizia e polizia).. Per i mezzi delle attività commerciali che devono raggiungere punti nella ztl e procedere allo scaricocarico, il permesso consente il transito dalle 5 alle 10 e dalle 14 alle 17.

Per la categoria "attività artigianali e beni deperibili" il permesso invece consente l’ingresso in ztl dalle 5 alle 20. I medici che devono accedere al centro per effettuare visite ai pazienti avranno un permesso che consente l’ingresso 0-24. Nella ztl Interna la disciplina è sostanzialmente la stessa della Esterna ma con qualche limitazione in più. Nel dettaglio, è sempre vietata la fermata per le attività commerciali, artigianali e beni deperibili di fronte alla chiesa di San Giovanni Fuorcivitas, così come per i residenti e tutti gli autorizzati. Nel tratto di via Cavour tra via Roma e piazza Gavinana, e poi in piazza Gavinana, via Cino e via Buozzi è sempre vietata la fermata per scarico e carico in riferimento alla categoria dei residenti. La sosta nella ztl, sia Interna che Esterna, è consentita negli spazi segnalati dagli appositi cartelli. Il permesso ztl Sala consentirà ai residenti l’accesso e alle attività commerciali la possibilità di scarico e carico negli orari stabiliti anche per le altre ztl. Per quanto riguarda piazza Duomo potranno transitare e fermarsi per svolgere la propria attività i veicoli in servizio delle forze dell’ordine, ambulanze, vigili del fuoco, polizia municipale, per tutti gli altri vige il divieto di transito e sosta dalle 00:00 alle 24. All’interno dell’area pedonale urbana di via degli Orafi vige invece il divieto di transito e sosta con rimozione forzata per tutto il giorno.

Gabriele Acerboni