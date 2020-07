Pescia, 1 luglio 2020 - Arrestato per evasione dai domiciliari, accusa un malore e, portato in ospedale, ruba alcuni medicinali da un carrello. Protagonista un 27enne marocchino, residente a Capannori, ma spesso presente nel Pesciatino (Pistoia). Il giovane nel gennaio 2012, quando era stato arrestato in flagranza mentre cedeva droga a un minore nei pressi di una scuola di Pescia. Da allora è stato arrestato (oltre a essere denunciato in più occasioni) per altre cinque volte. In questa circostanza il 27enne, fermato dai carabinieri in seguito a un'evasione dai domiciliari (dove era stato posto a seguito di un furto), ha accusato un malore ed è stato ricoverato all'ospedale di Pescia. Qui ha portato via da un carrello sei fiale di Valium e otto di Efedrina oltre ad alcune siringhe. Ora si trova ora in carcere a Pistoia.

