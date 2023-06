Collezione "Le palle", mostra a Agliana con Albert Leclerc, autore del 1971

Una straordinaria collezione, composta da una serie di ceramiche pensate e disegnate nel 1971 dall’architetto Albert Leclerc, su incarico di Loredano Bucciantini, imprenditore aglianese che fu tra i soci fondatori delle ditte "Poltronova" e "Planula". E’ la collezione "Le palle" che venne realizzata solo in parte e in pochi pezzi, più di cinquanta anni fa. Nel 2011, l’architetto aglianese Maria Laura Bucciantini, figlia di Loredano, ritrovò in archivio i disegni della collezione di Albert Leclerc. Sono stati rielaborati dall’autore insieme all’architetto Bucciantini e Paola Bartoli (designer). La serie di ceramiche è stata rieditata, integrata con nuovi pezzi e realizzata in serie numerata a Sesto Fiorentino, prima dal ceramista Alessio Sarri e in seguito dalle Ceramiche Artistiche Parigi. Dopo varie esposizioni, la collezione "Le palle" sarà ora in mostra alla Cantina della Fattoria Casalbosco, il 29 giugno, dalle 18 alle 22. Sarà presente Albert Leclerc e saranno proiettati video sulla storia della collezione. Da un estratto di scritti di Pier Paride Vidari e Diane Bisson, si evidenzia che l’essenza di questo lavoro si basa sull’assemblaggio di sfere, eseguito in maniera sapiente, a volte con un malizioso gioco fra funzionalità e scultura, tra luce e ombra, tra umorismo e sensualità.

Albert Leclerc, da sempre affascinato dalla ceramica, presenta con la collezione "Le palle", il risultato di una ricerca formale, iniziata nel 1971 e che oggi rappresenta il suo linguaggio, in cui la sfera costituisce l‘unità di base. Gli organizzatori dell’evento ringraziano per foto e video Antonio De Luca, Filippo Basetti, Thomas De Hoghton e Ginette Caron per la collaborazione. La collezione "Le palle", dopo la prima esposizione a maggio 2011 nello studio aglianese di Bucciantini e Bartoli, è stata esposta a Milano, Prato, Quebec. Albert Leclerc, di origine canadese, è definito il più italiano dei "québécois". In Italia ha collaborato con Giò Ponti, Ettore Sottsasse e con varie aziende. Nel 1992 è stato nominato direttore della Scuola di design Industriale dell’Università di Montréal, di cui è "professeur honoraire" dal 2005. E’ stato insignito del "Grands prix du design tribute Award in year 2021".

Piera Salvi