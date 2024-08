Coincidenze perdute per Pistoia: "Risolvere i disagi dei passeggeri"

Gli orari della tratta ferroviaria Bologna-Porretta Terme devono essere modificati per consentire ai passeggeri di viaggiare con meno difficoltà e non perdere le coincidenze. Questa è la sintesi del contenuto della interrogazione presentata dal consigliere regionale del Partito democratico Marco Niccolai il cui appello è chiaro: "Serve un tavolo di confronto per risolvere i disagi nati dalla rimodulazione oraria in vigore da giugno"

"Diversi sono i disagi degli utenti nella tratta Bologna-Porretta Terme, a seguito della rimodulazione degli orari in vigore dal 9 giugno. È per questo – scrive Marco Niccolai nella sua interrogazione in Regione – che ho depositato un’interrogazione alla giunta con un invito all’attivazione di un tavolo di confronto con Rete Ferroviaria Italiana, Trenitalia e Regione Emilia Romagna per valutare i disagi insorti per l’utenza diretta in Toscana e individuare opportuni correttivi consentendo, in un’ottica di gestione attrattiva e funzionale dei flussi d’utenza, un migliore interscambio tra i convogli

"La tratta ferroviaria Pistoia-Porretta Terme-Bologna – scrive ancora Niccolai nella sua interrogazione – riveste la fondamentale funzione di collegamento e trasporto per gli abitanti di quella parte dell’Appennino sia verso Bologna che verso l’intera area metropolitana di Pistoia-Prato-Firenze. I nuovi orari relativi alla tratta Bologna-Porretta Terme, rimodulati da Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia e in vigore dal 9 giugno 2024, non tengono però in considerazione gli orari vigenti dei convogli diretti da Porretta Terme a Pistoia: i treni infatti partono dalla stazione di Porretta Terme pochi minuti prima rispetto all’orario di arrivo dei convogli partiti da Bologna, non consentendo la possibilità di un interscambio veloce per i passeggeri che, provenienti dal capoluogo emiliano, devono proseguire verso Pistoia e sono costretti quindi ad attendere ore. È per questo che è necessario intervenire al più presto per risolvere il disagio di questo patrimonio infrastrutturale delle Regioni Toscana ed Emilia Romagna", ha concluso il consigliere che ha allegato alla sua interrogazione anche una rabella con gli orari in cui si evidenzia, per esempio, che il treno che parte da Bologna alle 12.17 arriva a Porretta alle 13.28 quando la partenza per Pistoia è alle 13.22.

A.N.