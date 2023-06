Coccinelle contro gli Afidi, Battaglia Biologica a Montecatini

Tra la coccinella e gli afidi non c’è partita. Almeno a livello di simpatia. Ma qui si parla di "battaglia biologica" è cominciata in alcune strade di Montecatini, le vie Don Facibeni, Boccherini, Martini, dove i residenti protestavano per la melata degli afidi che imbrattava la carrozzeria delle auto. E non solo anche strade e marciapiedi. Così con l’arrivo della bella stagione è potuto avvenire il lancio delle coccinelle. Come spiegano dall’amministrazione comunale termale la coccinella "è un coleottero carnivoro che si nutre prevalentemente di afidi ed è per questo motivo che viene utilizzato come predatore biologico su piante arboree, arbustive, erbacee, piante ornamentali, frutticole e sugli ortaggi".

gab.gal.