"Club-giocattolo. Colpe da dividere"

"I primi malumori della piazza risalgono a quando è stato deciso di firmare il figlio del presidente. Malumori che si sono accentuati con il tempo, perché quando vedi un giocatore come Maverick Rowan restare così a lungo in campo, ti fai delle domande. Se all’inizio pensavamo che i nuovi investitori fossero arrivati per risollevare la società, poi si è capitolo che in realtà Ron Rowan voleva fare del Pistoia Basket il suo giocattolo personale, imponendo il proprio volere ai vari allenatori. Chiaramente i risultati negativi della squadra hanno accentuato le criticità. Ma non mi sento di dare tutte le colpe al patron: parte delle responsabilità ce l’ha anche a chi gestiva prima il club".