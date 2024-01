Claudia Nieri sbaraglia tutte le altre Natività

Si ispira all’attualità locale e ai personaggi del paese il Presepe di Claudia Nieri che è risultato vincitore nel concorso dei presepi promosso dalla Parrocchia di Montale per iniziativa del preposto don Paolo Firindelli. Uno dei re magi, per esempio, sta leggendo un cartello di Alia perché non ha ancora capito come si deve comportare con la nuova tariffa corrispettiva entrata in vigore dal primo dell’anno. Ma anche altri dettagli sono originali e in chiave ironica come la stessa Claudia spiega in una nota esplicativa in calce al suo Presepe. "L’asinello non c’è – precisa l’autrice – perché Giuseppe l’ha portato dal veterinario in vespa e siccome nel Natale precedente gliel’avevano rubata stavolta l’ha tenuta al sicuro in casa. Eppure Giuseppe indossa il casco perché è tornato da poco e anche per far vedere al suo amico Cataldo (allusione all’ex comandante dei vigili Cataldo Lo Iacono) che rispetta il codice della strada". Il presepe di Claudia ha ottenuto il massimo di "like" dalla giuria popolare che ha determinato la classifica finale dando la propria approvazione alle foto pubblicate sul profilo Facebook della parrocchia e su quello personale del parroco. Dopo la premiazione Claudia ha ringraziato quelli che hanno votato il suo presepe. "Ringrazio tutti – dice – e sono contenta, e sono riconoscente anche a Don Paolo che mi ha permesso di partecipare al concorso nonostante il mio presepe non fosse proprio tradizionale". Al secondo posto si è classificato il presepe di Mina Santi e al terzo quello di Luisa Santoni. Nella classifica riservata ai presepi dei ragazzi ha ottenuto il primo posto il presepe di Edoardo e Giorgio Mariotti seguito da quelli di Bianca Ignesti e Emma Menaboi.

Giacomo Bini