Si ribalta cisterna carica di Gpl: evacuate abitazioni e stabilimenti industriali

Montale (Pistoia), 30 novembre 2023 – Cisterna carica di Gpl ribaltata in via Garibaldi a Montale. L’incidente è avvenuto questa mattina, 30 novembre, intorno alle 10.30. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Pistoia. La cisterna è adagiata su un fianco a bordo strada, non si registrano al momento perdite di combustibile e non risultano feriti nell'incidente.

Verranno effettuate, spiegano i vigili del fuoco, le manovre di travaso con l'intervento di nuclei specializzati che interverranno dai Comandi di Firenze, L'Aquila e Napoli.

In applicazione del piano di sicurezza è stato predisposto l'evacuazione di tutte le abitazioni e gli stabilimenti industriali ricadenti nella zona di emergenza. Sul posto è stato installato un Posto di Comando Avanzato per tutte le operazioni di coordinamento fra Corpi ed Enti interessati nella varie fasi di emergenza.