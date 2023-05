Circolarità e solidarietà Nasce l’idea "Eco+Equo"

L’attenzione di Fondazione Caript si concentra anche sull’ecologia e sul mercato equo e solidale grazie alla sinergia con realtà del territorio che si occupano di questi ambiti. Da questo connubio nasce "Eco+Equo" il nuovo brand all’insegna della solidarietà e dell’economia circolare. Nello specifico, è una collezione di capi e di accessori con lavorazioni artigianali che partono da due capisaldi: riuso di materiali di scarto o di rimanenza dalla produzione di aziende tessili e la collaborazione con imprese benefit facendo riferimento a specifici artigiani che provengono da percorsi di inclusione sociale e lavorativa. Per fruire al meglio il brand e conoscere nel dettaglio ogni particolare ed i passaggi dei processi di produzione, è stato inserito un QR-Code sull’etichetta di tutti i capi che consente un collegamento diretto con la pagina web di Fondazione Caript: in quel frangente, vengono spiegati i momenti maggiormente significativi delle lavorazioni. Il debutto, ricordiamo che gli oggetti sono progettati dalla Fondazione assieme a Metilene Design e Comunicazione, è stato riservato alla borsa "Ethic everyday bag" e il portachiavi sostenibile prodotti dal "Manusa KnitLab" della Cooperativa sociale Manusa che coniuga l’artigianato tessile a valori etici e sociali, mettendo a disposizione maestranze artigianali del territorio. Accanto alla borsa c’è poi lo zaino a sacca "Social backpack", realizzato da Fody start-up di Pistoia: in questo frangente scarti di produzioni tessili vengono lavorati da artigiani che, a causa di condizioni psicofisiche o sociali, risultano emarginati dal contesto economico e lavorativo. Accanto all’aspetto produttivo ce n’è poi uno solidale visto che per ogni metro quadro di tessuto utilizzato, viene realizzata una coperta salvavita che il prossimo inverno potrà aiutare persone o animali a difendersi dall’emergenza freddo. Per lanciare immediatamente i nuovi prodotti, Fondazione Caript ha provveduto a distribuire gratuitamente i primi duemila pezzi agli studenti protagonisti del "Giardino delle Invenzioni", la mostra dei prodotti d’ingegno elaborati dalle scuole della provincia di Pistoia per il concorso "Sì... Geniale!" aperta fino a domenica nel convento di San Domenico a Pistoia. Gli zaini sono stati realizzati da ragazze e ragazzi de "Il Sole Associazione Down Pistoia" e della Fondazione Raggio Verde, che si occupa di disturbi dello spettro autistico. Inoltre, domani ci sarà un corner che servirà per raccontare tutti i dettagli del progetto anche agli "Open Days" di Gea, due giornate a ingresso libero nel grande parco alle porte di Pistoia. Altri accessori della linea Eco+Equo saranno distribuiti successivamente anche in prossimi eventi che portano la firma di Fondazione Caript.

Saverio Melegari