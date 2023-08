Cinquanta over 70 a Limestre al Dynamo Camp: "Giorni indimenticabili"

Un numeroso gruppo di persone con più di settant’anni hanno sperimentato, con successo e con gioia, le attività proposte dalla Dynamo Camp. Così Dynamo Camp e Spi-Cgil (sindacato dei pensionati italiani della Cgil) si sono uniti in un progetto che ha coinvolto cinquanta pensionati over 70 che sono diventati protagonisti di un progetto che li ha visti impegnati in varie discipline: dall’arrampicata, al tiro con l’arco, alla piscina e ai laboratori artistici. "Quando Dynamo Camp, alcuni mesi fa, ci ha proposto questo progetto sperimentale – fa sapere scrive il segretario dello Spi-Cgil, Andrea Brachi – avevamo mille dubbi e anche loro avevano le nostre stesse perplessità: era la prima volta che aprivano le porte a un gruppo di anziani. Nessuno poteva sapere, avere la certezza, che il progetto si potesse realizzare come l’avevamo pensato. E invece tutto è filato via liscio. Cinquanta pensionati provenienti da Pistoia, Prato, Pisa, Arezzo, Cesena, Viareggio si sono lasciati andare, accompagnati dai giovani volontari della Dynamo e hanno passato tre giorni indimenticabili.

"Abbiamo toccato con mano – sottolinea il segretario Brachi – lo splendido lavoro che Dynamo compie a favore di bambini e adolescenti affetti da malattie croniche, in terapia o nel periodo di post ospedalizzazione, coinvolgendo le famiglie. Abbiamo saputo dimostrare che siamo parte attiva di questo mondo e che non siamo disposti a farci relegare da una parte". Non c’è dubbio, come testimoniano i partecipanti, che l’esperienza sia stata affascinante e apprezzata: "Grazie ai volontari che ci hanno accompagnati, coinvolti, divertiti, istruiti, sollecitati. Abbiamo imparato tante cose, si è creato un clima di rispetto e ascolto, sempre accompagnato dal sorriso".

Perché in fondo, come si legge sui muri e nei cuori dei ragazzi Dynamo: "Sono sempre i sogni a dare forma al mondo".

Andrea Nannini