Cinema all'aperto a Pistoia, programmazione di Agosto

Nuovi titoli per un nuovo mese. Non si ferma la programmazione del cinema all’aperto nello spazio dell’arena di Porta al Borgo, messo a punto da Mabuse Cinema in collaborazione con il Comune di Pistoia. Le regole restano le stesse: gli spettacoli avranno inizio sempre alle 21.20, mentre i biglietti hanno un costo di 6 (intero) e 5 euro (ridotto, bambini da 3 a 14 anni e over 65); è possibile abbonarsi con cinque ingressi a 25 euro e dieci ingressi a 45 euro. Per i soli film inseriti nella sezione "Cinema revolution" il biglietto costa 3,50 euro. Ecco la consueta carrellata giorno per giorno. Stasera "Il piacere è tutto mio" di Sophie Hyde (3 agosto), "The Whale" di Darren Aronofsky (4 agosto), "Le otto montagne" di Felix Van Groeningen (5 agosto), "La quattordicesima domenica del tempo ordinario" di Pupi Avati (6 agosto), "Emily" di Frances O’Connor (7 agosto), "Spiderman-Across the Spider-Verse" di Joaquim Dos Santos (8 agosto), "Animali selvatici" di Cristian Mungiu (9 agosto), "La stranezza" di Roberto Andò (10 agosto) e "Everything everywhere all at once" di Dan Kwan (11 agosto). Terna italiana nei giorni a seguire con "Rapito" di Marco Bellocchio il 12 agosto, "L’ultima notte di amore" di Andrea Di Stefano il 13 agosto e "I peggiori giorni" di Massimiliano Bruno il 14 agosto. Ferragosto all’insegna dell’avventura con "Indiana Jones e il Quadrante del Destino" di James Mangold.