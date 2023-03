Ciaspolata dell’Aisla: sport e solidarietà

Dopo l’ottimo riscontro della maratona all’Abetone, la ciaspolata di Aisla si trasferisce alla Doganaccia. L’appuntamento è per domani alle 10, dal piazzale della funivia. "Abbiamo voluto offrire ai nostri sostenitori - spiega la referente, Daniela Morandi Matteoli - un’esperienza nuova. Le nostre finalità restano immutate: fare squadra e raccogliere fondi per sostenere i nostri progetti in favore dei soggetti colpiti dalla Sla". La partecipazione ha un costo di 35 euro per gli adulti e di 20 per i bambini e comprende, oltre al noleggio delle ciaspole, e la funivia, anche il pranzo presso il ristorante "La grande baita". Iscrizioni a Daniela Morandi (335 7456041) o a Paolo Pistolozzi (338 8565736) oppure inviare una mail a [email protected] o a [email protected]

Andrea Nannini