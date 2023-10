Cianotipia, le sfocature liquide di Monia Strada. Oggi l’artista all’Archivio Gianfranco Chiavacci

Figure umane, oppure elementi naturali che vengono riletti attraverso tecniche pittoriche e fotografiche diverse per indagare la commistione tra forme stilistiche proprie della pittura figurativa ed elementi del linguaggio astratto. Una ricerca incessante per l’artista Monia Strada che si traduce in una sorta di marchio di fabbrica, la cianotipia, quel procedimento di stampa fotografica caratterizzata dal tipico colore blu di Prussia che la rende riconoscibile al pubblico. Sono ‘sfocature liquide e rarefatte’ che raccontano corpi anche quelle ospitate all’Archivio Chiavacci (via Attilio Frosini 21). Oggi, sabato 7 ottobre, evento nell’ambito della Giornata del Contemporaneo promossa da Amaci e che nella sede pistoiese si realizza grazie alla collaborazione con la galleria pratese Die Mauer Arte Contemporanea. Classe 1977, originaria di Cesena dove vive e lavora, Monia Strada è laureata in Conservazione dei beni culturali a Ravenna. La seconda laurea al biennio specialistico in arti visive all’Accademia di belle arti di Bologna. Si focalizza sulla cianotipia: ciò che viene presentato con la disgregazione della materia pittorica rarefatta non è soggetto alle leggi di gravità, ma è di natura immateriale, un avvenimento mentale reso attraverso un gioco di cromie in bilico tra realtà e apparenza. Nella sede dell’Archivio Chiavacci la giornata prenderà il via alle 17.30: qui sarà presente una selezione di opere dell’artista, assieme anche a qualche inedito del maestro Gianfranco Chiavacci, artista poliedrico la cui opera ha avuto una carica profondamente innovativa e avanguardista, tale da renderlo vero e proprio precursore dei tempi.

l.m.