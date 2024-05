"Ci sono posti di lavoro. Ma serve sinergia fra aziende e università"

Il candidato Dem al Parlamento europeo Antonio Mazzeo ha fatto visita ad una delle più innovative aziende pistoiese. A Serravalle, Mazzeo ha incontrato, nella sede della ex Ecm, i vertici della Progress Rail Segnaling, Paolo Covoni, Ceo, Michael Norman MC Grath, Finance Director, ed Enrico Vignozzi, direttore di stabilimento e relazioni istituzionali. "Questa è una delle eccellenze dell’industria toscana e pistoiese - ha detto Mazzeo –. Un luogo in cui si costruisce la sicurezza delle nostre linee ferroviarie con una tecnologia che viene esportata anche in altre realtà internazionali. I sistemi di segnalazione ferroviaria che nascono qui, dopo anni di esperienza e perfezionamenti, hanno portato questa azienda a essere leader a livello nazionale e mondiale". Ma non solo, qui si producono sistemi che ci aiutano a viaggiare sui treni in sicurezza.

"Qui a Serravalle Pistoiese arrivano giovani ingegneri, tecnici, ragazze e ragazzi usciti dai nostri istituti superiori che possono esprimere le loro potenzialità. Per questo occorre massima sinergia con il mondo della formazione – ha spiegato Mazzeo – Sarebbe molto positivo e fruttuoso se in questa area, dove operano altre strutture leader nel settore ferroviario, potesse sorgere un vero e proprio polo universitario in stretta sinergia con le aziende che hanno bisogno di figure altamente professionali pronte a entrare nei vari reparti e lavorare. In questa azienda stimano di poter assumere altre cento persone sulle attuali trecento unità occupate".