Chiesa gremita per l’addio a Venturini

All’età i 48 anni è morto, a causa di una terribile malattia, Daniele Venturini. Una notizia ha provocato tanta commozione nella comunità di Lamporecchio. Daniele era molto conosciuto, così come la sua famiglia, composta dalla moglie Lisa ed il figlio Gianluca. Abitano a Lamporecchio, nella zona adiacente alla piazza Falcone, vicino alla Coop Consumo. Lavorava come Amministratore alla ditta Almax con sede a Firenze. Azienda che si occupa di pelletteria. Un ruolo importante, impegnativo, ma molto gratificante. Era soddisfatto del suo lavoro che svolgeva con professionalità, serietà ed onestà. Daniele Venturini era una persona gentile, educata e socievole. Tutti gli volevano bene. Aveva una grande competenza e serietà nel mondo del lavoro. Purtroppo, da circa un anno questa grave malattia, arrivata improvvisamente, gli ha cambiato radicalmente la vita. Importante è stato anche il ruolo della moglie Lisa, nell’accudirlo grazie alle sue competenze professionali. Tutto questo in collaborazione con l’équipe medica. Al funerale, che si è tenuto nel pomeriggio di mercoledì, ha partecipato uno straordinario numero di persone. Tanti amici e conoscenti hanno voluto dare l’ultimo saluto a Daniele. La chiesa di Santo Stefano dove è avvenuto li rito funebre, era stracolma. La moglie Lisa, insieme al figlio Gianluca, attraverso il giornale, desiderano ringraziare tutte le persone che in questo momento di dolore sono state vicino alla famiglia, facendo sentire tutta la solidarietà e condivisione. Inoltre, un ringraziamento speciale al medico Andrea Pieraccini, ai volontari della Croce Verde di Lamporecchio e a tutti medici palliativisti dell’hospice di Spicchio che hanno mostrato tanta competenza e umanità nei rapporti.

Massimo Mancini