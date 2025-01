Chiesa di San Francesco. Mezzo milione dal Pnrr per effettuare interventi di adeguamento sismico

PistoiaPassato del tutto, o quasi, sottotraccia fino a questi giorni, una interessante delibera di Giunta comunale, che fa riferimento all’ultima riunione di sindaco e assessori che si è tenuta venerdì scorso, fa scoprire che per quanto concerne i fondi Pnrr per la città c’è anche mezzo milione di euro da destinare alla realizzazione di interventi di sicurezza sismica per la chiesa di San Francesco, nell’omonima piazza, nel centro cittadino. Nello specifico, l’intervento finanziato riguarda la Missione 1, componente 3 alla voce "Realizzazione di interventi di adeguamento sismico dei luoghi di culto, torri e campanili" con le risorse in arrivo, appunto, dall’Unione Europea. Il Comune, infatti, è proprietario della storica chiesa che ha necessità di adeguamenti sismici per poter essere a norma e garantire la massima sicurezza ai fedeli ed a tutti coloro che la utilizzano per le varie attività della parrocchia.

Il costo complessivo dei lavori a corpo, appunto manutenzione straordinaria, è stato individuato da progetto in 310mila euro ai quali poi aggiungere le varie spese accessorie, la manodopera e l’Iva arrivando alla quota del mezzo milione di euro. Un progetto che il Comune ha inserito nel piano triennale delle opere pubbliche 2025-27, riferito proprio a quest’anno, anche perché per ogni opera pubblica finanziata da Pnrr si sa bene quelle che sono le scadenze: entro il 31 marzo del prossimo anno si dovrà aver eseguito tutti i manufatti ed entro il 30 giugno 2026 avere tutte le carte in regola in termini di collaudi e quant’altro, onde evitare di veder ritirati i fondi arrivati dall’Unione Europea.

La chiesa è uno dei luoghi di culto maggiormente frequentati dai pistoiesi ed è punto di raccolta di una parte consistente della zona ovest del centro che comprende la zona di San Biagio, corso Gramsci e porta al Borgo confinando poi a nord col territorio della parrocchia della Chiesanuova. Un edificio la cui costruzione è iniziata nel 1289 con la conclusione della facciata così come la conosciamo oggi che risale addirittura al 1707. Evidente, pertanto, che ci possa essere bisogno di fornire maggiore sicurezza, che sarà garantita dai fondi Pnrr.

